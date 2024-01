A dél-dunántúli régióban a nyeremény halmozódása óta – 31. játékhét – a játékkedv folyamatosan nő. Igazi forgalomemelkedés onnantól látható, amikor a jackpot meghaladta a 2-2,5 milliárd forintot. A Szerencsejáték Zrt. lapunkkal azt is közölte: a régióban 2023 utolsó hetében közel 15 százalékkal több szelvényt adtak fel a játékosok, mint a halmozódás elindulásakor. Az év utolsó három hetében átlagosan több mint 500 ezer játékmezőt töltöttek ki a játékosok.

– Tavaly június vége óta halmozódik Magyarország legismertebb számsorsjátékának főnyereménye – derült ki a zrt. tájékoztatójából. – A legutóbbi, december 30-i sorsoláson 47 olyan szelvény volt, amely csak egy találatra volt a jackpottól. A lottó főnyereménye minden héttel tovább hízott, és jelenleg már több mint négymilliárd forintot ér az öt szám eltalálása.

Ha a szombati sorsoláson lesz telitalálatos szelvény, akkor a nyertesnek 90 nap áll a rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért a nagynyertesvonalon. A telefonos jelentkezés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

– Hatalmas a várható főnyeremény, az új évben egyre többen jönnek lottózni, sokan 2-3 mezőt töltenek ki – mondta az egyik kaposvári lottózó munkatársa. – A nagy pénz sokak fantáziáját beindítja, de akadt olyan játékos is, aki már a négymilliárd feletti összeggel is kiegyezne.

Szabados Magdolna, nyugdíjas: – Évtizedek óta lottózom, időnként váltogatom a számokat, korábban kétszer már volt hármas találatom és néhány kettesem is. A mostani több mint négymilliárd forintból sok mindenre lehetne költeni, amennyiben nyernék, adakoznék, támogatnám a rászorulókat és minden bizonnyal egy hosszabb útra is elmennék.



Vári Ferenc, biztonsági őr: – Ha nyernék, valószínűleg elsőként lakást vennék, de a vásárlást nyilván befolyásolja, hogy mekkora a keret. Most óriási a tét, ha egy játékos megüti a főnyereményt, annak rengeteg álma azonnal teljesülhet. Ötös és hatos lottón játszom, eddig hármasom volt a legnagyobb nyereményen, ami nagyjából 16 ezer forintot ért.



Kiss László, nyugdíjas: – Felfoghatatlanul nagy összegről van szó, aki egyedül nyerné meg a négymilliárdot, abból könnyedén több lakást, autót lehetne vásárolni. S aki előrelátó, az bankba tenné a pénz egy részét és befektetné. Több mint negyven éve lottózom, olyan játék, ami megunhatatlan, most is ötösön kísértem meg a szerencsét.