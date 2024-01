Tizenöt éven át vezette Bosnyák János a III. Ferdinánd Hagyományőrző Huszár Egyesületet. Őt követte öt éven át Nagy József, aki egészségügyi állapotára hivatkozva lemondott, majd az egyesület tavaly év végén egyhangúlag Máj Pétert választotta meg társelnöknek. Javaslatára munkáját társelnökként segíti a fiatal Balogh Soma és egy elnökségi tag, Stéger Béla is.

– Jelenleg tizenhárom állandó tagunk van, többségük katona vagy rendőr volt – mondta el Máj Péter. – Ennek nagyon örülünk, mert a hagyományőrzés nem ismeretlen számukra.

Máj Péter elmondta, tavaly hetvenhat eseményen vettek részt és idén is számos rendezvényen közreműködnének. – Március elsejétől tizennegyedikéig a somogyi óvodákba látogatunk el, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából a huszárviseletet, a dalokat bemutassuk – tette hozzá. – A kaposvári intézmények mellett elmegyünk például Taszárra és Pálmajorba is – sorolta Máj Péter, aki pedagógusként nagyon szereti ezeket a találkozókat a gyerekekkel.

Kiemelte: az állami, társadalmi és idegenforgalmi ünnepségeken is részt vesznek. A hétvégén tartott megyenapon mind a tizenhárom tagjuk jelen volt, szombaton és vasárnap pedig a Somogyi Esküvői Kiállításon találkozhatnak velük. Díjazást nem fogadnak el, a vidéki helyszíneken csak költségtérítést kérnek. Azon dolgoznak, hogy az adó egy százalékos felajánlásokat is igénybe tudják venni a jövőben, és tervezik, hogy közösségi oldalukon a rendezvények beszámolói mellett ismeretterjesztő írásokat is közzé tesznek.

A jövőben a kaposvári honvédkadétképzést is színesítenék egyesületükkel, s egy régóta dédelgetett tervüket is szeretnék idén megvalósítani. – Működik Kaposvár környékén két lovagrend, a Baranta Egyesület és Kassai Lajos lovasíjászai, szeretnénk közösen létrehozni velük a Kaposvári Hagyományőrző Egyletet – mondta Máj Péter. Megjegyezte: közösen bemutatókat, táborokat is szerveznének.

Megemlítette azt is, hogy sajnos szerelésük, felszerelésük öregszik, szükség lenne a megújítására. – Csaknem 25 év alatt elhasználódott az egykori filmlaboratóriumi vállalatnál gyártott posztó ruhánk, de tetemes költségbe kerülne a renoválásuk. Próbálunk pályázni és bízunk benne, hogy szponzorok is segítenek, aminek fejében természetesen bemutatjuk a huszáros virtust nekik – mondta mosolyogva a társelnök.

