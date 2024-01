Az elérhető mutatókat összesítve, saját indexet kidolgozva rangsort állítottak fel, hogy kiderítsék, évről évre mennyit fejlődnek a települések. Éppúgy figyelembe vették a bűncselekmények vagy a nyilvántartott álláskeresők számát, mint a diplomások arányát, illetve a lakások átlagos négyzetméterárát is.

A 2000 és 5000 lakos közötti magyar települések listáján Hévíz mögött Fonyód lett a második, míg Balatonföldvár az ötödik helyet szerezte meg. Fonyódon tízezer főre vetítve 10 vendéglátóhellyel, 47 élelmiszerbolttal és 53 nem élelmiszer-jellegű üzlettel több volt, mint az előző uniós ciklusban. Emellett nőtt a lakosságtól szelektíven elszállított hulladék aránya, és bővült a rendszeres művelődési formákban részt vevők száma. Erdei Barnabás alpolgármester elmondta: mindent megtesznek azért, hogy jól érezzék magukat a helyiek és a nyaralóvendégek egyaránt. A közterületek állapota mellett fontos, hogy mivel Fonyód járási székhely, oktatási, kulturális és egészségügyi központ is, minden évben igyekeznek fejlődni az intézményi infrastruktúra terén. A buliturizmus helyett az értékeken alapuló turizmusra alapoznak.

Fonyód a második, Balatonföldvár az ötödik helyen végzett

Balatonföldvár is az átlag felett teljesített: kifejezetten jó infrastrukturális, szolgáltatási és gazdasági mutatókkal rendelkezett. Nőtt a betelepülők száma, ezer lakosra vetítve 23-mal többen költöztek be, mint ahányan elhagyták. Több lett az élelmiszerboltok és a más üzletek száma is. Egyértelmű sikernek könyvelik el a helyezést, legfőképpen azért, mert objektív, tárgyilagos szempontok alapján állították fel a listát, mondta Holovits Huba polgármester, aki hozzátette: 14 éve kezdték a tudatos városfejlesztési munkát. Szívesen bővítette volna a szempontokat az önkormányzat által kiépített infrastruktúrával, mert a felújított intézmények, közparkok, utak számával még előkelőbb helyen is szerepelhetett volna Balatonföldvár.