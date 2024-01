Intelligens olajgyűjtők 1 órája

Kiterjesztik a társasházi lakásokra is a sütőolajgyűjtést

A társasházak kezelőit hívták közös beszélgetésre hétfőn a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.-hez, ahol a hulladékgyűjtésben a közeljövőben életbe lépő változásokat jelentettek be. A társasházaknál is elindul a sütőolajgyűjtés, és a biozöldhulladékot is új formában szedik majd össze.

Lassan, apránként életbe lépő változások közelegnek a hulladékgyűjtésben.

– Tavaly júliustól a MO-HU Zrt. vette át a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, de ebből nem éreztek semmit az ügyfelek – mondta Kovács Katalin, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője. A kaposvári cég azóta helyben alvállalkozóként vesz részt a szolgáltatásban. Az idei év első felében bővítik ki a használtsütőolaj-gyűjtést, kiterjesztik a társasházakra. Tavaly óta a családi házas övezetben már körzetenként havonta egyszer elszállítják a házak elől a teli háromliteres gyűjtőedényeket. A társasházakban is lakásonként egy háromliteres gyűjtőt kell használni, és ezek tartalmát épületenként egy közös, intelligens gyűjtőbe kell üríteni. Automata méri a telítettséget, az informatikai rendszer hamarosan működni fog – hangzott el a hétfői bemutatón.

A társasházak korábban levelet kaptak a katasztrófavédelemtől, ebben azt írták elő, hogy közlekedési útvonalba ne essen a gyűjtő, de zárt térben lehet, sőt a tűzgátló ajtót is javasolják. A kaposvári hulladékgazdálkodás a házkezelők együttműködését kérte abban, hogy eldöntsék, hol helyezhetnék el házon vagy háztömbön belül a közös gyűjtőt.

Lakásonként egy ötliteres gyűjtőedényt is kapnak a társasházban élők a biozöldhulladék gyűjtésére, ezt egy közös 120 literes kukába kell majd üríteni. A közös barna kukát novembertől május végéig heti egyszer, júniustól október végéig heti kétszer szállítják el. Elhangzott: jól zárható lesz, és gumitömítő akadályozza meg a felborulását, csontot és ételcsomagolást nem szabad beledobni. Önkéntes alapon indul a gyűjtés, de mivel az Európai Unió előírja, a következő évben jó eséllyel kötelezővé válhat. Nehezen tudják tisztán tartani a kukák környékét A beszélgetésen a társasházkezelők felvetették a problémáikat is. Nehéz a szemétgyűjtő konténerek környékét tisztán tartani, amióta a tulajdonosoknak és a lakóknak ez nem a kötelessége, vetette fel Hegedűs János. Heti egyszer takarítják, de a konténerekre rájárnak a hajléktalanok, és nem a házhoz tartozók is otthagyják a szemetüket. Próbálkoztak azzal, hogy lezárják a szemeteskonténereket, de akkor egyszerűen mellé teszik a szemetet. A lakókat az is zavarja, hogy a konténerszigetek parkolóterületet vesznek el a közösből. Kovács Katalin a válaszában arról beszélt, hogy a 120 literes biozöldhulladékos edényeket rögzítenék a kukatárolók környékén, hogy ne lehessen felborítani. Nyugat-európai példák alapján nem moslékos, hanem komposztálható ételmaradékokat tesznek bele a lakók.

