Sok szülőnek nagy segítséget jelentenek ezek a programok, mert amíg dolgoznak, addig megoldódik a csemetéik felügyelete.

Holle anyó, Mazsola és Tádé is feltűnt azon a pénteki diavetítésen, amelyet a kaposvári könyvtárban szerveztek. A négyéves Anna és az ötéves Attila számára nem voltak ismeretlenek a mesehősök. Édesapjuk, Dániel Attila elmondta: a nagymamánál gyakran néznek diafilmeket, s az egész családját elhozta a könyvtári programra. – Nagyon jók az ilyen kezdeményezések, amelyek kiragadják a gyerekeket a virtuális világból és jól érezzük magunkat a családias környezetben – mondta az édesapa.

– Nagyon sokan otthon ülnek a téli szünetben, így szerettük volna a családokat kimozdítani, és élményekkel, emlékekkel gazdagítani – mondta el Kárpáti Tímea, a Ficsak Kaposvár Alapítvány elnöke, akit unokája is elkísért a szünidei programra. Hozzátette: diavetítéssel kezdtek és azt követően Török Emőke vezetésével szerencsehozó malacfigurák készültek. Rázsits Veronika könyvtár­igazgató elmondta: kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy nyitva legyenek iskola szünetben. – Fontos, hogy legyen a családoknak lehetőségük minőségi időtöltésre. Diafilmvetítésekkel, társasjátékklubbal, kézműves-foglalkozásokkal és meseolvasásokkal készültünk – tette hozzá az igazgató. Kiemelte: a családok a gyermekkönyvtárban több órát is eltöltenek az iskolai szünetekben.

A nyitást követően minden nap megtelik gyerekekkel és felnőttekkel a balatonboglári jégpálya. Vécsei Mihály, a jégpálya üzemeltetője elmondta: idén is 17x35 méteres pályán korizhatnak a látogatók és az idei télre beszereztek egy nagyobb jégkészítő gépet is. A büfében forralt bor, forró almalé, lángos és sok finomság várja a vendégeket. Megjegyezte: pénteken délelőtt a siófoki jégpályán tartottak toborzást. – Az ingyenes korcsolyázás mellett megismertettük a gyerekeket a jéghokival, valamint elmondtuk nekik azt is, hogy jövőre a Balatoni Bocsok Hockey Club csapatában már egy új, 20x40 méteres siófoki jégpályán gyakorolhatják a sportágat – tette hozzá.