Egymás után pakolta ki a színes primulákat Szalai Erzsébet. A színes virágok mellé cserepes jácint is került. A háttérben lévő szaloncukrok még a decembert idézték, a virágok már a tavasz közeledtét jelezték.

– Annyira jó illata van, kell egyet vinnem belőle – mondta el az egyik vásárló, aki az illatozó jácinttal a hóna alatt távozott. Helman Margit a fürjtojások mellett az ebből készült tésztákból is bőséges kínálatot hozott. – A saját bányai tenyészetünkből van az alapanyag, ezt a tojást a tojásra allergiások is tudják fogyasztani, valamint a koleszterin érzékenyeknek ezt a tésztát vihetik – mondta el az őstermelő. Az új csarnokban kosárral a kézben várakoztak a vásárlók. Korpics Tibornál jól fogyott a kocsonyahúsnak való, a sütnivaló hurka kolbász, de egy kis tartja, vagy comb is került a szatyrokba. Szalai Dezsőnek giga karalábékat hoztak, barátja egyik terménye csaknem három kilós volt. – Szomszédasszonytól kaptam pár szálat, de a nagy meleg miatt csak balkonládába ültettem ki, majd csak utána tettem szabadföldbe, nem gondoltam, hogy ekkorára nőnek, még van tizennégy belőle otthon – mesélte a hetesi Présel István.

Fotó: Lang Róbert



Horváth Lászlóné édes, puha almát, sárgarépát, paradicsomot keresett a piacon. – Közel lakok a Szántó utcában és heti kétszer jövök a piacra, nagyon meg kell nézni az árakat, sokáig nem maradok, mert reggel az eget verte a vérnyomásom – tette hozzá a vásárló.