A 61-es főút mellett szegényes, rosszul berendezett ház áll Vésén, de felveri a gyerekek zsivaja. A legnagyobb Harangozó Bianka Amanda 12 éves, már sokat segít az édesanyjának. Húga, a 6 éves Szofi nevetve mutatta a betérő vendégnek, hogy most hullt ki a tejfoga. Bátyja, Dávid Kristóf 8 éves, és legkisebb fiú, a másfél éves Noel édesanyja karján pihent. A testvérek és a szülők is odafigyelnek a hároméves Rikárdóra, aki súlyos beteg. – Egy kiló 15 dekával született 27 hétre, aztán két és fél hónapot töltött a pécsi kórházban – mondta az édesanya, a 29 éves Bogdán Gyöngyi, és megmutatta a gyerek zárójelentéseit, egy vastag paksamétát. – Kiderült, hogy van egy csecsemőkori agyi bénulása, ami a végtagjait érinti. Az izomsorvadással járó betegség miatt gyógytornára kell vinni. Bízunk benne, hogy javulni fog, de a gyerek sohasem fog majd úgy menni, mint egy egészséges ember.



Ha lerakják a földre, és kapaszkodik, akkor lábujjhegyen meg tud állni, de a sarkát nem tudja lerakni. Nincs egyensúly­érzéke, lábmerevítőt és gerincmerevítőt kap majd, magyarázta az apa. Azért küzdenek, hogy Rikárdó ne kerüljön tolószékbe, és ez éveken át tartó küzdelem lesz. Amúgy okos, vidám, érdeklődő gyerek, mondták a szülők. Speciális óvodába kellene járnia, de az nincs Vésén.

– Jobb körülményeket szeretnénk biztosítani a gyerekeknek, ami nehéz, ha nem tudok dolgozni – mondta az édesapa, a 30 éves Harangozó Sándor. –

Sohasem gondoltunk rá, hogy a sok egészséges gyermek mellett egy beteg fiunk is születik, de nagyon szeretjük a gyermekeinket. Mindig azon vagyunk, hogy meglegyen mindenük, amit elő tudunk teremteni nekik. Voltak már családok átmeneti otthonában is tizenegy hónapig Baranyában, amikor Rikárdó még nem született meg, de kilábaltak a nehéz helyzetből. Most segítségben reménykednek.

Fotók: Muzslay P.

Költözniük kell

A család bármilyen segítséget elfogad, de állításuk szerint az lenne a legjobb számukra, ha Kaposvár közelében egy albérletbe tudnának költözni. Rikárdónak ugyanis hétfőtől péntekig szüksége lenne a kezelésekre, és ez lefoglalja az édesapát is, mert a gyerek olyan apás, hogy nélküle nem tud tornászni. Az anyának viszont ezalatt otthon kell a többi gyermeket ellátnia. Vésén albérletben élnek, de az épületből hamarosan menniük kell majd. Aki szeretne anyagiakkal hozzájárulni a kisfiú gyógykezelésének költségeihez, a család bankszámlájára utalva (11773315-02185103) megteheti.