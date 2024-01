Sonline.hu podcast 14 perce

Oltásokról koronavírusról Jakab Ferenc, virológus professzorral

Nagyot téved az, aki azt hiszi a Covid-19 eltűnt, vagy vége van a járványnak. Jakab Ferenc virológus professzor szerint van, volt és lesz is koronavírus, csupán a tünetek változtak, de az óvatosságra most is szükség lenne.

Koszorus Rita Koszorus Rita

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!