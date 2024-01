Évtizedekkel ezelőtt már működött a városban egy mazsorettcsoport. A táncoslányok olyan magas szintű produkciót készítettek akkoriban, amelyekkel fesztiválokon és országos rendezvényeken is bemutatkoztak. A mazsorettek még a Kaposvári Helyőrségi Zenekarral is együtt dolgoztak több mint négy évig. – Akkoriban azonban kizárólag felnőttek vettek részt benne, és eszközök nélkül „csak” táncoltunk – emlékezett vissza Herczeg Anita táncpedagógus, aki meghirdette a mazsorett-tanfolyamot Kaposváron.

– Természetesen most is várunk felnőtteket – legfeljebb 25 éves korig – a csapatba, azonban már 7 éves kortól lehet jelentkezni hozzánk. Tavaly a Berzsenyi-iskola gyerekeivel csináltunk egy mazsorettcsoportot, és be is mutatkoztunk a Miénk a város fesztiválon, azonban szeretnénk előrébb lépni. Ezért is kerestem fel a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolát, akikkel már tervezzük a közös munkát. Azt gondolom, hogy a városban szükség lenne egy mazsorettcsoportra. Sok rendezvény van Kaposváron, ezeken pedig üde színfolt lehetnénk – fogalmazott Herczeg Anita.

A táncpedagógus hozzátette, január 31-ig várja a jelentkezőket, a tanfolyamot februárban szeretné elindítani. A tervek szerint hetente két alkalommal próbálnának a lányok és tavasszal már szeretnék összehozni a koreográfiát is.

Szabó Klaudia, a Liszt Ferenc Zeneiskola művészetiigazgató-helyettese megkeresésünkre elmondta, sokat „dobna” a fúvószenekar produkcióin, ha a mazsorettekkel közösen léphetnének fel, ezért is vették örömmel a megkeresést. – Térzenei eseményeken, fesztiválokon és felvonulásokon is jól passzolnánk egymáshoz – mondta Szabó Klaudia. – Sok fellépési lehetőséget tudnánk biztosítani a mazsoretteknek, mert több helyen is megfordulnak a fúvósaink, akiknek a száma már ötvenre duzzadt – tette hozzá a művészetiigazgató-helyettes.

Fotó: Lang Róbert

Kölcsönözték a táncoslányokat a kaposvári fúvósok

A kaposvári fúvósok korábban már dolgoztak együtt mazsorettcsoporttal. Szabó Klaudia lapunknak elmondta, amikor részt vettek a hamburgi Nemzetek Fesztiválján sok évvel ezelőtt, akkor egy Győr-Moson-Sopron vármegyei településről, Nyúlról vittek magukkal mazsoretteket. – Azért, hogy ne „béreljünk” táncosokat, hanem egy városban tudjunk velük készülni, fontos, hogy mielőbb létrejöjjön a mazsorettközösség Kaposváron – hangsúlyozta Szabó Klaudia. A zeneiskola művészeti igazgatóhelyettese arról is beszélt, segíteni is tudják a táncosokat abban, hogy a különféle pályázatok révén ruhákat, csizmákat, eszközöket tudjanak vásárolni.