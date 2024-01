– Már most is sokan kijárnak, és én is ki fogok menni – felelte kérdésünkre határozottan egy barcsi autós, Luczek László, akit bevásárlás közben állítottunk meg. – Hétfőtől ötven forint lesz a különbség egy liter üzemanyagon, így bőven megéri.

Így tesz a babócsai nyugdíjas Kalányos István is, aki – mint mondta – rendszerint barátokkal, több autóval indul útnak, s néha összekötik egy kis bevásárlással. – Szegény ez a térség, az ittenieknek minden forint számít.

Varga László, istvándi mezőgazdasági vállalkozó ugyanakkor marad a hazai kutaknál. Azt mondta, általában 80 litert tankol egyszerre, ilyenkor a saját traktora mellett a teherautóját is megtölti és kedvezményesen jut üzemanyaghoz. A csokonyavisontai, nagyatádi és barcsi benzinkutakon 558–562 forintért adták a benzin literjét, a gázolajért pedig 585–588 forintot kértek. A Verőce előtti két benzinkúton (Terezino Polje, Kapela Dvor) 1,39-1,40 illetve 1,49 euró volt az üzemanyag literje, vagyis előbbi 30, utóbbi 25 forinttal olcsóbb, mint a magyar kutakon. – Egyre többen szerzik be az üzemanyagot a határ túloldalán, és ez a határ menti kis hazai kutakat egyre súlyosabban érinti – mondta el Horváth János, aki Homokszentgyörgyön üzemeltet benzinkutat.

Őrületes árkülönbségeket nem tapasztalni a horvát és a magyar benzinár között, értékelte a helyzetet kérésünkre Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu tulajdonosa. – Szlovéniában és Romániában olcsóbb az üzemanyag, oda inkább megéri menni, tette hozzá.

