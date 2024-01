Ez a darabszám a 2022. évihez képest 0,6 százalékos növekedést jelent. A vizsgapadon megforduló gépjárművek márka szerinti rangsora ugyanakkor megváltozott. Míg tavalyelőtt Opelből volt a legtöbb, majd a Ford és a Volkswagen következett, addig tavaly a Ford volt a legnépszerűbb 509 autóval, majd a Volkswagen 495-tel, az Opel 433-mal zárt. A sor az Audival, a Toyotával és Fiattal folytatódott.

A Ford a legnépszerűbb

A tíz leggyakrabban vizsgált márka listájára felkerült a Renault, a Mercedes, a Hyunday, és újonnan a Kia. Tizenötről 20 autóra emelkedett a külföldről behozott sportkocsik száma a somogyi vizsgaállomáson, Porsche-ből tizenhármat, Maseratiból ötöt, Ferrariból kettőt vizsgáztattak a vármegyében. A modern technológia mellett a vizsgabiztosok szemügyre vettek kettő Trabantot, egy Polski Fiatot és egy Volgát is.

A legnépszerűbb motorkerékpár-márka továbbra is a Ducati volt, ebből 111-et vizsgáztattak le, MZ-ből öt, Pannóniából négy került a padra. Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a Harley-Davidson, amelyből 44-et honosítottak a kormányhivatal munkatársai.