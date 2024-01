Bár még alig kezdődött el az év, már nagyjából háromszor annyi árajánlatot készítettünk, mint 2023-ban ilyenkor – mondta ifj. Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos-Épker 2003 Kft. kereskedelmi vezetője.

Most úgy látjuk, hogy lakások, házak felújítására éppúgy készülnek a családok és a kivitelező vállalkozások, mint hőszigetelésre, vagy épp tetőcserére. Megrendelőink csaknem 90 százaléka somogyi.

Ifj. Sipos Zoltán hangsúlyozta azt is, hogy az építőanyag-kereskedelemben náluk nagyjából 20 százalékos forgalom-visszaesést tapasztaltak az elmúlt időszakban, ám az év eleji érdeklődés bizakodásra ad okot. Aki előrelátó, az időben feltérképezi a kínálatot, elindítja az előkészítést és a tervezést, megállapodást köt a kivitelezővel, s megrendeli az árut. Azt mondta: az idén biztosan drágább lesz az építkezés, mint az elmúlt évben, ezért érdemes lehet akár még a tavalyi készletekből vásárolni.

– Emelkedtek az útdíjak, a fuvarozók többet fizetnek a gázolajért, és ezzel együtt természetesen az építőanyagok is drágulnak már az első fél évben – mondta. – Az egyik cement mázsája most nagyjából 9400 forint, ez január 20-tól kilenc százalékkal nő. Erről már kaptunk értesítést, s arra számítunk, hogy egyes 30-as, 38-as normál falazótéglák ára februárban közel 15 százalékkal emelkedhet. Hasonló mértékű drágulás lehet a cserepeknél is.

Balatincz Gergely, a kaposmérői Agro-Builder Kft. ügyvezetője azt mondta: a beton esetében február elejétől 5-10 százalékos árnövekedésre lehet számítani és a zúzott kőnél is áremelkedésre van kilátás.