A sorozat Martin Luther King, Jr. és Malcolm X életét a fiatal éveiktől kezdve követi nyomon, melyek mindkettőjük esetében szigorú apák és mély sebet ejtő igazságtalanságok árnyékában teltek, egészen az identitásuk megtalálásáig és a polgárjogi harcosi kiteljesedésükig, a vágyott társadalmi változások motorjaivá válásáig. A két személyiség története nagyjából párhuzamos, gyerekkoruk és fiatalkori élményeik azonban erősen különbözőek. Míg King a Boston University-n végezte felsőfokú tanulmányait és találta meg a hangját, Malcolm X a klánok erőszakos világában szocializálódott, bűnöző életmódja miatt a börtönt is megjárta, és életcélját végül az Iszlám Nemzet nevű vallási-politikai szervezet hatására fogalmazta meg. A két erősen különböző gyökerű polgárjogi harcos végül egyazon mozgalom elindítója lett.

A „Géniusz: Martin Luther King, Jr. és Malcolm X” a két ikonikus egyéniséget egyúttal magánemberként (férjként, apaként, testvérként és fiúként) is bemutatja, így a feleségeiket, Coretta Scott Kinget és Betty Shabazz-t is közelről megismerjük. Őket sokszor jelentéktelen mellékszereplőkként ábrázolják, ez azonban, amint a sorozatból is kitűnik, távol áll a valóságtól: Coretta és Betty a mozgalom fontos, Kingékkel egyenértékű szereplői voltak. Az epizódok a nagy történelmi tettek és események közötti időszakokat is megmutatják a szereplők vívódásaival, kétségeivel és nehéz döntéseivel együtt, amellett, miként egyensúlyozott folyamatosan King és Malcolm X közszereplő és magánember között. Bár a két géniusz csak egy alkalommal találkozott személyesen és gyakran bírálták egymás nézeteit, egyikük se lehetett volna sikeres a másik nélkül.

A korábbiakhoz hasonlóan ezt az évadot is a 20th Television készítette az Imagine Televisionnel (Brian Grazer, Ron Howard, Kristen Zolner) együttműködésben. Az alkotók közé tartozik az Undisputed Cinema díjnyertes párosa, Reggie Rock Bythewood („Swagger”, „Sorsdöntő lövés”) és Gina Prince-Bythewood (“The Woman King – A harcos”, „Sorsdöntő lövés”) is, valamint Raphael Jackson Jr. és Damione Macedon („Power”, „A Moszkító-part”) showrunnerek és executive producerek.

A sorozat külsős producere Ambassador Shabazz (producer, író, diplomata, Dr. Betty Shabazz és Malcolm X Shabazz legidősebb lánya) volt. A forgatókönyv megírásában háttéranyagok készítésével egy neves történészekből és szakértőkből álló csapat segédkezett, melynek tagjai többek között Jamal Joseph („Panther Baby: A Life of Rebellion and Reinvention”), Peniel E. Joseph (a sorozatot részben ihlető „The Sword and The Shield: The Revolutionary Lives of Malcolm X and Martin Luther King Jr.” könyv szerzője), Michele Norris („The Race Card Project”), Dr. Kameelah Rashad (Muslim Wellness Foundation), Dr. Barbara Reynolds („Jesse Jackson: America’s David”, „No, I Won’t Shut Up: Thirty Years of Telling It Like It Is”), Jeff Stetson (a sorozatot részben ihlető „The Meeting” c. könyv szerzője és a széria egyik executive producere), Jeanne Theoharis (a City University of New York politikatudományi professzora) és Michael A. Walrond Jr. (a First Corinthian Baptist Church lelkipásztora).

A GÉNIUSZ c. sorozat évadai zseniális újítók és alkotók történeteit mutatják be, nem csupán a művészeti, tudományos vagy épp politikai eredményeire, de a változékony, szenvedélyes és összetett személyes kapcsolataira is kitérve. Az első – a National Geographic által 2017-ben műsorra tűzött – évad Albert Einstein életét mutatta be Geoffrey Rush főszereplésével. A GÉNIUSZ: EINSTEIN c. alkotást tíz kategóriában jelölték Emmy-díjra, valamint – Geoffrey Rush jóvoltából – Golden Globe®- és SAG-jelölésekkel is büszkélkedhet. A GÉNIUSZ: PICASSO c. következő évad – címszerepben Antonio Banderas-szal – jórészt megismételte elődje sikereit, hét kategóriában jelölték Emmy-díjra, melyekből kettőt meg is nyert, valamint, Banderas révén, Golden Globe®- és SAG-jelöléseket is begyűjtött. A harmadikként bemutatott GÉNIUSZ: ARETHA c. sorozat, melyben Cynthia Erivót láthattuk főszerepben, az elmúlt két év legnézettebb műsora lett a National Geographic-en; a soul királynőjének megszemélyesítéséért a színésznő Emmy-, Critics Choice- és Golden Globe-jelöléseket is kapott.

Az Imagine Television részéről Brian Grazer, Ron Howard és Kristen Zolner, az Undisputed Cinema részéről Reggie Rock Bythewood, Gina Prince-Bythewood és Francie Calfo, az EUE/Sokolow részéről Sam Sokolow a sorozat executive producerei. Raphael Jackson Jr. és Damione Macedon showrunnerekként és executive producerekként egyaránt jegyzik az alkotást. Madison Wells, Gigi Pritzker és Rachel Shane szintén executive producerei a szériának. Jeff Stetson, a sorozatot részben ihlető „The Meeting” c. könyv szerzője executive producerként és a bevezető rész írójaként vett részt a munkában. A bevezető részt Channing Godfrey Peoples rendezte és co-executive producerként is dolgozott a sorozat készítése során. Ambassador Shabazz consulting producerként járult hozzá a sorozat létrejöttéhez.

A nyolc epizódból álló sorozat első két része február 3-án 21:00 és 22:00 órakor látható a National Geographic csatornán, melyet minden héten szombaton új epizód követ.