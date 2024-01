Kenyérpirító

Az újdonságok közül várhatóan az egyik legnépszerűbb termék az STS 7200WH típusú kenyérpirító lesz. A két szeletes pirító felülettel rendelkező készülék hétféle pirítási fokozatot kínál, így mindenki az ízlésének megfelelően készítheti el a kedvenc pirítósát. A minél precízebb pirítás érdekében az újdonságot automatikus középre igazítás funkcióval látták el.

Mindemellett fagyasztott szeletek és péksütemények kiolvasztására is használható. Praktikus megoldások közé sorolható továbbá a High Lift funkció, amely lehetővé teszi a pirító kosár magasra emelését lehetővé téve ezáltal a kisebb kenyérszeletek pirítását. Karbantartását nagyban megkönnyíti, hogy kihúzható morzsatálcával van ellátva, a készülék külseje pedig egyszerűen, akár egy nedves ruhával is megtisztítható. Törtfehér színe miatt bármelyik konyhában, vagy szállodában jól mutathat.

Vízforraló

Az újhullámos megjelenésű kenyérpirítóval tökéletes harmóniában van a Sencor legújabb elektromos vízforralója, az SWK 7500WH. Ez a törtfehér színű készülék kecses kialakítással és ízléses színárnyalatokkal kelti életre otthon az időtlen eleganciát. Az 1,7 literes maximális kapacitású kancsó, speciális cseppmentes csőrrel rendelkezik, így kiöntéskor nem válik foltossá a terítő, vagy a konyhapult.

Praktikus kezelését nagyban megkönnyíti, hogy 360 fokos Strix-csatlakozóval van ellátva, így nem kell arra figyelni, hogy úgy helyezzük vissza a készüléket, ahogyan vízmelegítéskor használatban volt. 2200 wattos teljesítménye révén gyorsan és hatékonyan képes felmelegíteni a vizet és akár 6-7 fős háztartásokban is használható.

Botmixer

A Sencor SHB 6551WH típusú botmixer mindkét újdonsághoz tökéletesen passzol árnyalatában és tudásában. Az 1500 wattos motorral szerelt készülék fogantyúja ergonomikus kialakítású, így kényelmes fogást biztosít a bébiételek, krémlevesek elkészítése közben. A Titanium Quad Blade

aprítópengés technológiának köszönhetően pedig akár forró hőmérsékletű hozzávalók is összedolgozhatók vele. A tartozékai között található 800 ml-res keverőpohár a nagy mennyiségű alapanyagok feldolgozására használható, de rendelkezésre áll egy 500 ml-res edény is az aprítás érdekében. A kiegészítők között megtalálható még egy tejhabosító fej is, amivel tökéletes állagú tejhab készíthető.

Mindhárom készülék, így a kenyérpirító (STS 7201BK), a vízforraló (SWK 7501BK) és a botmixer (SHB 6552BK) is elérhető gyémántfekete színben.