Huszonnégyen vettek részt a Somogyi Hírlap vér­adásán, melyet a Magyar Vöröskereszt a Kaposvár Pláza egyik helyiségében szervezett meg pénteken délután. Voltak, akik először szánták rá magukat, hogy másoknak segítsenek, de akadt olyan vér­adó is, aki már 81. alkalommal vállalta a tűszúrást. A szennai Kiss József munkatársait, ismerőseit is mindig ösztönzi arra, hogy menjenek vért adni, hiszen egy alkalommal három életet tudnak megmenteni.

A batéi Fonai Tünde is rendszeres véradó. Lapunknak elmondta, most egyetlen embernek, egy budapesti ismerősének szeretne segíteni, ezért ő irányított véradáson vett részt. Hozzátette, jól eső érzés másokat támogatni és a szervezete is felfrissül ilyenkor.

Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezetének véradószervező koordinátora elmondta, harminc résztvevőre számítottak, azonban ennyi véradóval is elégedettek, főleg úgy, hogy januárban nehéz megszólítani az embereket. Ahhoz, hogy megfelelő legyen az ellátás, havonta körülbelül 300 vér­adóra van szükség Somogyban.