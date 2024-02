Szombaton tartotta Kisbajomi Baráti Kör Egyesület a hagyományos évi disznóvágását, és erre az lakalomra hazaérkeztek a községből elszármazottak. Az idén is jöttek Budapestről, sőt Sopronból is, hogy ismét a rég nem látott szülőfalujukban lehessenek, a disznóvágás pedig jó alkalom volt arra, hogy közösen felelevenítsék az emlékeiket. A legtöbben sétát tettek a faluban, és a kisbajomi temetőt is felkeresték, ahol rokonaik nyugodnak. Közös reggelivel indult a nap, és a sertés feldolgozásában sokan részt vettek úgy, ahogyan eleiktől tanulták. Szelidné Gerencsér Angyalka polgármester beszámolt az elszármazottaknak a falu fejlődéséről, jelenleg a művelődési ház energetikai felújításán dolgoznak. Este vacsorával és mulatsággal zárult a rendezvény a parókián. A feldolgozott húsokból félretettek, előveszik majd a hagyományosan közelgő hóvirág túrájukon, ahol a kisbajomi erdőszélen játékos vetélkedőket tartanak a baráti kör tagjainak. Az itteni pikniken fogyasztanak majd a disznótorból származó húsféleségekből, sőt az augusztus 20-ai összejövetelükre is félretesznek belőle pörköltnek valót.