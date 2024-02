Addig hajnalban már minden csapat saját kezűleg levágta a disznaját, majd a sertéseket szalmával fedték. A jelre meggyújtották a szalmát, és megkezdődött a perzselés. Kora délután tartották meg az elkészült ételek díszes felvonulását. Az idén 11 csapat állt rajthoz, közülük három horvát társulat a határon túlról. Érkeztek böllérek az Alföldről, Tiszacsegéről, és a Mosonmagyaróvár melletti Kimléről is. A sertést legjobban feldolgozó csapatokat díjazták, megválasztották a legjobb böllért, de a legfinomabb hurka, kolbász, sőt töltött káposzta, valamint a legjobb forralt bor és fogópálinka címet is kiosztották. Elismerést kapott a legesztétikusabb tálalás, és a legvidámabb csapat is.

Közben ügyességi számokban is megmérkőztek a résztvevők, ilyen volt a disznó szétbontásához szükséges rendfa emelő verseny, de hurkaevő és kalácsütő versenyt rendeztek. A csapatok közül az első helyet az „Ökör kör” nevű kétújfalui társaság nyerte el, második a „Levágjuk” lett Hobolról, és a harmadik helyet a kimlei „Sárkányböllérek” szerezték meg. A barcsi kistérség legjobb csapata a kálmáncsai lett. A böllérversenyt a darányi iskola mellett, a régi malomépületnél tartották meg, és 500-600 néző volt rá kíváncsi.