– Egy sérült és egy ép fiatal közötti beszélgetésre lettem figyelmes egy parkban ülve. Arról meséltek, hogy kinek milyen az élete, mennyire különbözőek a mindennapjaik, ki mit gondol a másikról. Ezt írtam meg Kontrasztok című novellámban – mondta Orsós György, aki 2014-ben költözött a berzencei otthonba, 2015 óta pedig már lakásotthonban él a településen. Írása különdíjat érdemelt ki a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat legutóbbi pályázatán. Novellájának egy részlete is olvasható a dél-somogyi településen nyílt tárlaton.

Fotó: Szabó Gabriella

– Kis létszámú lakásotthonokban 120-an, idősellátásban további 120-an élnek jelenleg Berzencén. Nagyon fontos számukra, hogy alkossanak, nemcsak képeket, hanem akár novellákat, verseket. Ez mindannyiunknak felemelő érzés, hiszen munkáikkal a környezetüknek is örömet szereznek – mesélte a berzencei vándorkiállítás megnyitóján Benczéné Bogárdi Andrea, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi képviselője.

A tavalyi felhívásra 530 pályamű érkezett, közülük 42 alkotó munkáját ismerték el, többeket különdíjban részesítettek. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 2015 óta hirdeti meg minden évben a pályázatát, amelyre az egész országból küldenek írásokat, rajzokat, festményeket az ellátottak.

– Mindegyik pályamű különleges és egyedi. Ezeket idősek, demensek, pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők készítették, akik munkáik által engednek betekintést a mindennapjaikba – mondta a „Tudom, hogy van jogom” című ellátottjogi vándorkiállítás berzencei, első állomásán Filotásné Ugrics Katalin, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat ellátottjogi képviselője és referense.

Minden évben egy-egy kiemelt témakörben várják a szervezők a pályamunkákat, legutóbb a színes hétköznapjaikról rajzoltak, festettek, írtak az alkotók, de hímzés és horgolt munka is készült.

Fotó: Szabó Gabriella

– Évről-évre nő a beküldött pályaművek száma, ez azt mutatja, hogy a szociális gondoskodásban részesülő ellátottak nemcsak várják, hanem a legjobb tudásuk szerint szeretettel, gondosan is készítik alkotásaikat. Ezzel a pályázattal és a hozzá kapcsolódó vándorkiállítással szeretnénk még szélesebbre tárni az ajtót az ellátórendszer és a társadalom között – mondta a berzencei tárlaton Erhardtné dr. Gachályi Anikó, a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálatának osztályvezetője.

A vándorkiállítás megnyitóján a helyi ellátottakból alakult együttes, a Szeretet Zenekar is fellépett, valamint zenei műsorral készültek az általános iskolások is. A tárlat március 11.-éig látható a berzencei művelődési házban, azt követően Keszthelyre, majd Zalaegerszegre utaznak a munkák.