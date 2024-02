– A „Szülőföldem Somogyország” Programot 2011-ben azzal a céllal indítottuk, hogy a kirándulásokon a tanulók színvonalas, komplex programokon keresztül ismerjék meg Somogy vármegye jelentősebb nevezetességeit, látnivalóit a Megyebál bevételéből – mondta Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. – A koronavírus-járvány miatt 2021 óta elmaradt vármegyénk egyik legfontosabb társadalmi eseménye, ennek ellenére a korábbi résztvevők, támogatók fontosnak tartották, hogy a gyermekek megismerjék szülőföldjüket.

A somogyi vállalkozások kiemelkedő társadalmi szerepvállalását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évről évre egy nemes ügy, gyermekeink ismereteinek bővítése, szülőföldjük bemutatása mellé állnak. Nekik is köszönhetően tavaly 52 önkormányzat – 49 települési és 3 nemzetiségi – pályázott sikeresen, így 1588 gyermek kirándulásához járulhattunk hozzá összesen 6 millió 700 ezer forint értékben. Folyamatosak jelenleg is a felajánlások, melyek a pályázati határidő végéig érkezhetnek meg önkormányzatunkhoz. A támogatási igényt az idén is települési és települési nemzetiségi önkormányzatok nyújthatják be ezúttal is oly módon, hogy egy településről csak egy pályázat támogatható. Most is feltétel, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogy vármegyébe szervezze a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a pályázati döntést követő hónapokban vagy kora ősszel.

A pályázatban megjelölt gyermeklétszámban kizárólag 18. életévüket be nem töltött, a településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szerepeltethetőek. A vissza nem térítendő támogatási igény jelentkezési formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető a www.som-onkorm.hu honlap Pályázatok, felhívások menüpontja alól. A jelentkezések befogadásának végső határideje 2024. április 1., míg a négytagú Bíráló Bizottság döntése a támogatás odaítéléséről április 15-ig történik meg. A jelentkezési nyomtatványt a Somogy Vármegyei Önkormányzat hivatali kapuján kell benyújtani, vagy személyesen eljuttatni: Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal, 7400 Kaposvár, Fő utca 10., Jegyzői Titkárság. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Szülőföldem Somogyország” Program. A programmal kapcsolatban felvilágosítás Tóth Andreától kérhető az [email protected] e-mail-címen vagy a 82/898-246-os telefonszámon.

Bízunk abban, hogy idén is sokan választják a lehetőséget kirándulásuk megvalósításához, hiszen a jelentkezések függvényében terveink szerint 3000–5000 forintos támogatást tudunk biztosítani gyermekenként. A „Szülőföldem Somogyország” Program keretében a 2011-es kezdet óta már 15 059 gyermek kirándulását támogattuk – húzta alá Biró Norbert.