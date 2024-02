Az étrendünk, azon belül is a húsfogyasztás felkapott téma lett az elmúlt években, nem véletlen, hogy az egyes streaming szolgáltatók is egymásra licitálva készítik el az állati termékpályát fókuszba helyező áldokumentumfilmjeiket. A vegán-bizniszben érintett nagyvállalatok által finanszírozott produkciók előszeretettel „rántják le a leplet” az állattenyésztésről és a húsfogyasztásról, a tényeket azonban a legtöbbször figyelmen kívül hagyják. A szakemberek szerint így tudományos szempontból megalapozatlan állításokkal teletűzdelt, állatjogi aktivisták nézeteit előtérbe helyező, szenzációhajhász tartalmat kapnak a nézők

Az egyik legnagyobb, hazánkban is elérhető streaming szolgáltató által a közelmúltban megjelentett tartalma, az „Az vagy, amit eszel: Az ikerkísérlet” című mini sorozat például hamis érvek mögé bújtatva próbálja elhitetni a nézőkkel, hogy a vegán étrend egészségügyi szempontból sokkal kedvezőbb, mint a vegyes táplálkozás. Az említett „dokumentumfilmben” egypetéjű ikrek nyolc héten át változtatják étrendjüket és életmódjukat egy kísérlet keretében, hogy kiderüljön, hogyan hatnak bizonyos ételek a szervezetre.

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” (ELV) elnevezésű csoport által közzétett újabb kommunikációs anyag is a „dokufikció” negatív, általánosító mivoltára hívja fel a figyelmet, amely cikkükben Juan Pascual, állatorvos, állategészségügyi szakértőt is idézik.

A „Razones para ser omnívoro” (Okok a mindenevő életmódra) című könyv szerzője szerint sokat elmond a sorozatról, hogy azt egy olyan szervezet finanszírozta, amelynek célja a növényi alapú étrend népszerűsítése. Az ikerkísérletet vezető orvos – Christopher Gardner – pedig maga is vegán és egy korábban publikált cikkben elismeri, hogy a Beyond Meat nevű, növényi alapú hamburgereket gyártó vállalattól kapott támogatást.

Juan Pascual rámutatott arra is, hogy a „tanulmány” tudományos szempontból hemzseg a módszertani hibáktól. A résztvevők életmódjáról pedig egyetlen szó sem esik a filmben. A sorozat egyik legfélrevezetőbb része, hogy szinte kivétel nélkül a gyorséttermi ételekkel azonosítja a húsételeket, holott rengeteg egészséges módja van annak, hogy egy húst is tartalmazó, kiegyensúlyozott tányért állítsunk össze. Az is téves állítás – ami egy vegán sajtgyártó cég alapítójától hangzik el a filmben −, hogy a sajt ugyanolyan függőséget okoz, mint egyes drogok.

Tudományos szempontból a kísérlet eredményei sem egyértelműek: míg a növényi alapú étrendet követő kísérleti alanyoknál alacsonyabb volt az LDL-koleszterinszint, 25 százalékkal csökkent azonban B12-vitamin és a HDL-koleszterin szintjük.

Diana Rodgers, táplálkozási szakértő szerint a B12 kritikus tápanyag az agyműködés szempontjából és hiánya depresszióhoz vezethet, ami a vegánok körében gyakoribb, mint a mindenevőknél. A vegán étrendben nincsenek valódi B12-vitamin források és a hiánytünetek meglehetősen súlyosak lehetnek, különösen a terhes nők és a gyermekek esetében, a B12-vitamin hiányos állapot az újszülötteknél akár maradandó agykárosodást is okozhat. Erről azonban nem tesznek említést a dokumentumfilmben.

A kísérlet során tehát a vegán étrendet folytatók többsége komoly vitaminhiányos állapot felé haladt, s bár a húsmentes étrendet követő csoport fogyott a legtöbbet, a résztvevők főleg izmot veszítettek, nem pedig zsírt. A testzsír csökkentéséhez és az izomtömeg megtartásához vagy növeléséhez több fehérjét kell enni, ami támogatja az izomnövekedést.

Az ikerkísérlet ráadásul csattanós következtetéssel zárult, a résztvevők többsége ugyanis továbbra is a húsalapú étrendet részesíti előnyben, a csoportból csak egy vegán étrendet követő résztvevő mondta azt, hogy a vizsgálat után is ezt az étrendet kívánja követni, a többiek nem voltak elégedettek a húsmentes étrenddel. Mindez jól mutatja, hogy az emberek valójában mindenevők, és az igazi vegyes étrend az, amire megalkotva lettünk a boldoguláshoz.