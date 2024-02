Ilyenkor valóban országutak nyíltak a Balaton jegén. Használták kereskedelmi és gazdasági útvonalként. De már a régi időkben is sok balesetet színhelye volt a jeges Balaton. Egy 1929-es újsághír arról szólt, hogy „Hevesi Károly balatonszemesi csónakmester a Balatonban a csónakkikötő-hidat építette, miközben a vízben egy nagy faalkotmányra bukkant. Amikor kiemelték, kitűnt, hogy az egy urasági kocsi, amely 300 évvel ezelőtt kerülhetett a vízbe.

A kocsi oldalrészén ugyanis, amikor megtisztították, fölfedeztek egy évszámot, az 1611. évet, amely valószínűleg a kocsi készítésének idejét jelenti.”

Az évszázadok során nagy hagyománnyá és megélhetési forrássá vált a jeges halászat is. A tónál külön mondavilága lett a téli halászbaleseteknek. A györöki, az alsóörsi és a főkajári halászok XVIII–XIX. századi nagy tragédiájáról Eötvös Károly Balatoni utazásában is olvashatunk.

Egy 20. század eleji híradás szerint: „Az elmúlt héten a Balaton újból befagyott. A jéghordást mindenütt megkezdték. A Balaton jegén tegnapelőtt kezdték meg az első halászatot. A Balaton jegének e mellett megvannak már a maga halálos áldozatai is. Tegnapelőtt három nő és egy fiatalember Zalából a Balaton jegén Somogyba igyekezett. A jég azonban beszakadt alattuk, és mind a négyen odavesztek. Az egyik asszony a kis gyermekét esés közben kidobta a vízből. Ez a gyermek megmenekült.”

1932 telén izgalmas és eredményes kimenetelű életmentésről szólt a tudósítás. Három gyenesdiási lakos Somogyba indult volna fakutyával egy lakodalomra, de csakhamar beszakadt alattuk a jég. Kiabálásukat a közelben tartózkodó halászok és nádvágók hallották meg, akik náddal fonták be a beszakadt jég környékét, s így húzták ki a dermedt férfiakat.

Volt olyan is, amikor az önfeledt balatoni jéghokizás fordult tragédiába. Huszonéves fiúk egyike alatt beszakadt a jég, villámgyorsan elmerült, csak napok múlva találták meg a holttestét 1940 januárjában.

Az 1980-as évek tudósításában arról olvashatunk, hogy a tűzoltóknak számos esetben kellett Skodát, Daciát, Trabantot menteni a jég alól. Ugyanis az autótulajdonosok ráhajtottak a jégre, jó mulatságnak gondolva azt. 2012-ben felkapta a fejét az ország a két Hummer esetére, amik egymás után beszakadtak a Balatonba.



Négy gyerek fulladt a jeges Balatonba Akadt, akiket sportolás közben ért a tragédia. 1914 telén egy Szigliget közelében szántalpakon sikló négyfős gyermektársaság alatt szakadt be a jég. Hiába igyekeztek egymás segítségére, mind a négyük halálát a téli Balaton okozta. 1926 karácsonya táján Balatonfüreden egy 15 esztendős lányka a csodával határos módon menekült meg a jeges vízbe fúlástól. A kislány túl messzire merészkedett korcsolyájával a befagyott tavon, majd egy rianás hatására szétnyílt alatta a jégtakaró. Végül lélekjelenlétének és a sportoló társaság gyors segítségének köszönhette megmenekülését.