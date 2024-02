Egy kaposvári festőtanuló, Biró Máté is továbbjutott festő, díszfestő kategóriában az EuroSkills Herning 2025 szakmai Európa-bajnokság kaposvári válogató versenyéről. A kétnapos megmérettetésnek a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Lamping József Technikum és Szakképző Iskolája adott helyett. Az eseményen az ország több pontjáról összesen 14 diák vett részt, közülük négyen jutottak be a budapesti fordulóba. Gönczi Mihály Karcagot, Czimmer Zoltán és Marton Napsugár Pécset képviseli majd. Az a fiatal, aki a fővárosi Szakma Sztár Fesztiválon is túljut, tartalékversenyző lesz majd a jövő évi EuroSkills világversenyen.