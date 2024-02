– Van olyan balatoni vállalkozás, amelyik már márciustól várja a vendégeket, és várhatóan egyre több nyit ki húsvétkor és pünkösd előtt – mondta Kertész Rezső, a Kereskedők és Vállalkozók somogyi szövetségének elnöke. – A balatoni főszezon 2024-ben is több ezer dolgozónak adhat majd munkát.

Kulik Dániel, a szántódi Balalake Resort területi vezetője kiemelte: 2024-ben telt házas szezonban bíznak. Társaságuknál jelenleg közel 20 új munkatárs felvételére van lehetőség, a szobalányokon és a recepciósokon kívül az éttermi részbe pizzaszakácsokat, felszolgálókat, segédfelszolgálókat, továbbá karbantartókat is keresnek. Szakismeret, angol és német nyelvtudás, megbízhatóság: a felvételi eljárás során ez is lényeges szempont. Kulik Dániel hangsúlyozta: éves, illetve szezonális munkát kínálnak leendő dolgozóiknak. Arra számítanak, hogy a jelentkezők döntően a település 40-50 kilométeres vonzáskörzetéből érkeznek. Hangsúlyozta: a versenyképes fizetésen kívül cafetériát, továbbá étkezést és munkaruhát is biztosítanak munkatársaiknak.

– Ha Somogyban tavasszal újabb építkezések kezdődnek, az eddiginél több dolgozót alkalmazhat az építőipar – mondta Vasvári János, a nagybajomi Vasi Group Kft. ügyvezetője. – Jelenleg öt alvállalkozóval állunk kapcsolatban és csaknem 20 szakembert foglalkoztatunk.

A társaság pillanatnyilag a görgetegi óvoda felújítását végzi, a mintegy 65 millió forintos korszerűsítés során a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje mellett egy mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdót is építenek. Ezen kívül két nagybajomi projektbe is bekapcsolódtak. Vasvári János rámutatott: kevés a képesítéssel rendelkező, gyakorlott dolgozó, de a kkv-szektornak nemcsak kőművesekre vagy burkolókra, hanem segédmunkásokra is szüksége van.