Szita Károly, Kaposvár polgármestere pénteki sajtótájékoztatóján közölte: a beruházás tízmillió forintba kerül.

– Tavaly júliusban kaptam egy levelet Németh Istvánnétól és kérte, próbáljuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a lakótelepi környezetben a kutyások kutyafuttatóval rendelkezhessenek – hangsúlyozta Szita Károly. – Olyan helyet kellett találni, ami jó a kutyatartóknak és a kutyával nem rendelkező lakóknak és családoknak is.

A Béke utcai építkezés tízmillió forintba kerül. Több kutyatartó is részt vett a pénteki programon, egyikük, Filó Lajosné azt mondta: nagy segítség, hogy hamarosan elkészül az új kutyafuttató. A lakótelepen sok idős ember él, akik nagyon szeretik a házi kedvencüket és az új hely kellemes környezetet teremt mindenki számára. A tájékoztatón az is elhangzott: ez már negyedik ilyen létesítmény a városban, a Cseri parkban, a Sávház közelében és a Búzavirág utcában is épült kutyafuttató.