Kialvatlanság ellen – reggeli fényfürdő

A téli időszakban, a kevesebb napfény hatására megnövekszik a szervezetünk melatonin, úgynevezett „alvási hormon” szintje. Tavasztól, a nappalok meghosszabbodása miatt ez a szint fokozatosan csökken, ami átmeneti panaszokat okozhat az alvás-ébrenlét ciklusban. A reggeli napfény segít a szervezetnek „átállítani” a cirkadián óráját, amely előre jelzi, mikor kell felébredni és elaludni, illetve olyan biológiai folyamatokat is kezel, mint az emésztés, éhségérzet és a testhőmérséklet. Ezért érdemes reggel ébredés után egy órán belül legalább 10 percet, felhős időben 15-20 percet a szabadtérben tartózkodnunk. A szembe érkező reggeli természetes fény megnöveli az egészséges kortizol-szintet, amely felébreszti a szervezetet, és pozitívan befolyásolja az immunrendszer működését, az emésztést és a koncentrációs képességet. Vigyázat, ablaküveg mögött nem működik!

Fakó bőr és karikás szemek – hidratálás

A száraz hideg és meleg levegő, a teljes testet borító ruházat és a csökkent szomjúságérzet miatti kevesebb folyadékfogyasztás állandó dehidratációhoz vezethet. Az elegendő mennyiségű folyadékpótlás elengedhetetlen az egészséges hőháztartáshoz, a tápanyagok és az oxigén szállításához, valamint a méreganyagok kiürítéséhez. Már pár nap alatt javulhat bőrünk állapota, energikusabbnak érezhetjük magunkat, és a téli súlygyarapodást is könnyebben kordában tarthatjuk, ha tudatosan plusz vízszüneteket építünk be a napjainkba. Szervezetünk gyakran összekeveri az éhség és szomjúságérzetet, ezért étkezések előtt mindig igyunk egy pohár vizet, hogy elkerüljük a szükségtelen plusz kalóriabevitelt.

Levertségre – vitamin pótlás

Bármennyire is igyekszünk, tél végére egész bizonyosan lemerülnek a vitamin raktáraink. A friss idénygyümölcsök és az elegendő napfény még várat magára, ezért legalább kúraszerűen (3 hónapig) kezdjünk el a vitaminok pótlását. A teljesség igénye nélkül a D-vitamin és a C-vitamin az immunrendszer működésében, a B3-vitamin a szervezet számára hasznosítható energia létrehozásában, a B9-vitamin a sejtek anyagcseréjében és a vérképzés funkcióinak megőrzésében, a B12-vitamin a szellemi fittségért és a központi idegrendszer működésében, a K-vitamin a vér alvadási képességében és a csontképző folyamatokban, a magnézium az idegrendszer-, a keringési rendszer, az izmok és a vese megfelelő működésében játszanak jelentős szerepet.

Ingerlékenységre – séta

Mozgás során szerotonin termelődik a szervezetben, amely javítja a hangulatot, emellett endorfinok szabadulnak fel, amelyek általános jó érzést okoznak és fájdalomcsillapító hatással is rendelkeznek. Már napi fél óra könnyű mozgás is pozitívan hat az egészségünkre. A vérkeringés fokozásával több oxigén és tápanyag áramlik a bőr sejtjeihez és a szervekhez, csökken a vérnyomás, javul az emésztés, növekszik a tüdő kapacitása. Egy kellemes séta nemcsak megelégedéssel tölt el, a gondolatainkat, érzelmeinket is segíti rendbe szedni.

Súlyproblémákra – a tányér átalakítása

Kellemetlen közérzet, fáradtság, búskomorság esetén legtöbben a gyors enyhülést és átmeneti elégedettséget okozó cukrokhoz és a finomított szénhidrátokat tartalmazó ételekhez és italokhoz fordulnak, mások előnybe részesítik a magas zsír- és keményítő tartalmú ételeket. Sajnos a magas cukorfogyasztás és a nehezen emészthető, zsíros ételek csak rövid ideig biztosítanak jóllakottság érzetet és jobb hangulatot. Az önsanyargatás helyett az okosabb választások, az új ízek felfedezésére és az arányok elmozdítására érdemes hangsúlyt fektetni. Kezdjünk vagy legalább egészítsünk ki minden fogást friss vagy párolt zöldségekkel, válasszunk egészséges köreteket, a nassolásra készüljünk friss gyümölcsökkel és natúr vagy enyhén sózott magokkal. Kísérletezzünk fűszerekkel, szószokkal, amelyek új világot nyithatnak meg előttünk. Legyen az evés öröm, ne jutalom vagy vigasz.

Vedd komolyan a saját érzéseid

Ha úgy érezzük, a rossz közérzetünk vagy levertségünk túlmutat egy átmeneti fáradtságon, vegyük komolyan. Vannak olyan gyakori betegségek, amelyek tünetei szinte megegyeznek a tavaszi fáradtság panaszaival. Egyszerű vérvétellel a hormonszintek és a vitaminháztartás is ellenőrizhető, és számos későbbi kellemetlenség vagy betegség kialakulása megelőzhető.

Ha a napfényes órák növekedése ellenére a hangulatunk folyamatosan romlik, egyre kevésbé érezzük magunkat motiváltnak, ne habozzunk segítséget kérni a szeretteinktől, barátainktól vagy akár ismeretlenektől és szakemberektől. A vigyázzunk magunkra egyben azt is jelenti, hogy hagyjuk, hogy valaki más segítsen.