– Az mindig jó, amikor történik valami a Balatonnál télen. Ha ez még egészségmegőrzéssel is párosul, még jobb! – mondta Pach Gábor. Hozzátette, az külön örvendetes, hogy tudomása szerint a hideg vizes fürdőzéssel olyan embereket is meg lehet mozgatni, akik eddig otthon ültek. Mindebben nagy szerepe van a helyszín kiválasztásának, illetve annak, hogy valójában kiket is akarunk megszólítani.