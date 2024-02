Csanádi Gábor régebben sokat horgászott a nagy Dunán és a Ráckevei-Soroksári Dunán (RSD). Az utóbbi 15 évben azonban már javarészt a Balatonon perget, és a korábban megszerzett tapasztalatait próbálta meg átültetni a magyar tengerre.

A tó legjobb részeit már ismeri, és rendszeresen fel is keresi kedvelt helyeit. A Pecaverzumnak azt mondta, 5 évvel ezelőtt 30-40 százalékkal többet süllőt lehetett fogni, mint mostanában, de azért az állományra így sem lehet panasz. Február 18-án, vasárnap kora délután is az volt a terve, hogy horogra csal pár tüskéshátút. A fonyódi kikötőben észrevett egy kimozgó fehérhalcsapatot, azt kezdte el követni.

– Bizakodtam abban, hogy megtartja a ragadozót. A második átállásra meg is találtuk egymást, nagyon jó kis kontakt volt – mesélte a Pecaverzumnak.

Fotó: pecaverzum



A meglepetés azonban ezt követően jött, mert a gumihalat egy váratlan vendég, egy csuka kívánta meg.

– Éreztem, hogy maszatol-maszatol, kicsit rágyorsítottam és hagytam a visszahulló csalit, és akkor megkívánta. Egy intenzívebb, nagy tempójú tekerés volt botspicces beleemeléssel, tehát elpattintottam gyakorlatilag az aljától – avatott be a csalivezetési technikába a rutinos horgász.

Mivel kimondottan a süllő volt a célhal, így nagyon boldoggá tette őt, hogy a 0,25-ös fluorocarbon előke bírta a megpróbáltatást és nem szakadt el. Ez persze annak is betudható, hogy a horog a hal szája szélébe akadt, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

– A csuka alapból jobban kedveli a hűvösebb vizet, jellemzően ilyenkor jobban küzdenek. Nyáron, amikor nincs annyi oxigén a vízben, jellemzően már nem annyira erősek, de ez brutálisat ment, hihetetlen élmény volt átélni – gondolt vissza az izgalmas pillanatokra Csanádi Gábor.

A csukának csak a hosszát mérte le: 98 centiméter volt a farka végéig. A tömegét 8 kilósra lőtte be. Miután lefényképezték, egyből engedték vissza a Balatonba. Úgy úszott el, mint a rakéta – erről videó is készült.

Csanádi Gábor a csalivezetési technika mellett még azt emelte ki, hogy „ha egy táplálkozási ablak megnyílik, akkor kell ott lenni”.

– Nem akkor kell menni horgászni, amikor ráérsz, hanem amikor eszik a hal. Ez tényleg áldozatokkal jár: másnap halál fáradt leszel vagy eltolod a programokat. De ha van egy tapasztalatod, elképzelésed, hogy mikor lehet jó, akkor igenis áldozni kell a pecára, és igenis be kell dobni a botot a kocsiba, és el kell indulni – fogalmazta meg ars poeticáját, amelyhez hű maradt a következő időszakban is.

Két különböző, egymást követő napon is vízen töltötte az időt, és két szép süllővel sikerült is találkoznia.

– A kapásuk zseniális volt, gyakorlatilag megállították a vezetési folyamatot, nem kellett odaverni nekik. Nem egy nagy harcosok, de extra élményt tud adni, mert sajnos nem minden nap kezdődik ilyen süllőkkel – állapította meg Csanádi Gábor.