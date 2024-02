– Szegedről indultam Kaposvárra, bútort hoztam és most megyek vissza – mondta Tombácz Tibor, akit a Hangár-dombi pihenőnél állítottak le a rendőrök. – Nem zavar az ellenőrzés, a szabályokat folyamatosan próbálom betartani, úgy látszik, hogy a rendőrök a hivatásos sofőröket is gyakrabban vizsgálják. A jármű rakterét is megnézték, idén ez már a második ellenőrzésem volt, túl vagyok az egészen, most folytatom az utat haza felé, ha csak nem állítanák meg újra.

Kedden kezdődött a Roadpol-program

A kaposvári rendőr-kapitányság munkatársai kedden két helyszínt kerestek fel, a Hangár-dombon kívül Kaposmérő is szerepelt a keddi Roadpol-programban. Egy-egy helyszínen három órát töltenek az egyenruhások.

– Meglepődtem az ellenőrzés miatt, mivel nem hallottam arról, hogy a rendőrök megint akcióznak – mondta egy 40 éves kamionos. – Gyanús volt, hogy egyre több sofőr villogtat, azt hittem, traffipaxoznak a város előtt. Amikor félreállítottak, akkor tudtam meg, hogy főként a kamionokat és a buszokat vizsgálják.

Roadpol-program Fotó: Lang Róbert

A vezetési- és pihenési időn a személyi okmányokat is ellenőrizték a rendőrök és a teherjármű kötelező tartozékait – ékek, porral oltó, egészségügyi doboz – is megnézték. A szondázás sem maradt el, minden rendben volt, akárcsak az ezüst színű kamion dokumentumaival. A középkorú kamionos, aki előzőleg Budapestről Szigetvárra üdítőt szállított, türelmesen várt, amíg a rendőrök elkészülnek az adminisztrációval. A férfi egy családi vállalkozásnál dolgozik, s azt mondta: a fuvarozókra sok előírás vonatkozik, elég csak egyszer tévedni és sok százezer forint lehet a bírság. Nem csak a munkáltató, hanem a sofőr jól felfogott érdeke, hogy eleget tegyen az előírásoknak.

Fotó: Lang Róbert

A rendőrség tájékoztatása szerint az országos akció február 19-től 25-ig tart. Ebben az időszakban célzottan a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. A Roadpol Truck&Bus keretében kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési- és pihenőidővel valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására is.