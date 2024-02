– Rengeteg család jár hozzánk vissza, keresik és látogatják a programjainkat, amelyeket folyamatos megújulással szervezünk. Az év elején túráztunk a Festetics-kilátóhoz két alkalommal is, nem gondoltam volna, hogy sok kis apró láb ilyen szorgosan mássza meg majd a hegyoldalt – eleveníti fel Judit a Bejgli túra emlékeit.

– Idén 10 éves a Természet Háza, ennek apropóján egy fotókiállítást tervezünk, amely kezdetektől napjainkig mutatja be az itteni eseményeket. Folytatjuk idén is, főként a tavaszi időszakban a Kisinas programokat, ahogyan a vezetett túráinkat is folyamatosan hirdetni fogjuk, evvel is közelebb hozva az erdészek munkáját, bemutatva a tevékenységüket. Szeretnénk az általános iskolások és a középiskolások pályaorientációját segíteni nyílt napokkal, beszélgetésekkel, ahol megismerhetik az erdészek mindennapjait, feladatkörüket. Óvodás és iskolás csoportoknak az erdei iskolás foglalkozásokat változatlanul kínáljuk és várjuk a gyerekeket szeretettel! Az idei évtől három napos mini táborokat is tartunk.

Tervezett programok a 2024-es évre

(a programok időpontja változhat és az események sora bővülhet, érdemes a FIÉK honlapját is követni, de folyamatosan hírt adunk a Programajánlókban az újabb eseményekről!)

Tavaszváró családi nap

Látványetetésen ismerkedhetsz a park vadjaival és megannyi számos program vár rád!

Nyuszifül Fesztivál

Egy színes programokkal teli rendezvénnyel várnak kicsiket és nagyokat március 29-én. Húsvétra hangoló program az egész családnak!

Ekkorára is megnőhet egy nyuszi

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyermeknap

Móka, kacagás, buli és állatok hada vár ezen a remek vasárnapon! Június 2-án minden gyermeket és családot vár a FIÉK!

Állatkertek Éjszakája

Tizenharmadik alkalommal rendezik meg az Állatkertek Éjszakáját országszerte különböző állatkertekben, vadasparkokban, állatos bemutatóhelyeken. Az eseményre augusztus 30-án, a nyár utolsó péntek estéjén kerül sor.

Nyári táborok

Három napos turnusokra várják a jelentkezőket a kiírt időpontokban.

Csodaszarvas Fesztivál

Idén is Csodaszarvas fesztivál a FIÉK-ben! Írd be a naptárba a szeptember 15-i dátumot, nehogy lemaradj erről a fantasztikus családi programról!

Halloween

Paratúra, kalandszoba és bájitalok várnak az elvarázsolt élményparkban ezen az estén. Keressétek meg a szellemeket, süssetek mályvacukrot és borzongjatok együtt az állatpark lakóival.

Márton-nap

Gyere el Gyenesdiásra egy nem mindennapi Márton-napi buliba, ahol a libák most báránybőr gúnyát öltenek.

Mikulás nap és Adventi készülődés

A Mikulás nagy csomagjával a Festetics Imre Élményközpontba is ellátogat december első vasárnapján! Ajándékozd meg együtt az állatokat a nagyszakállúval és készíts különleges tárgyakat az adventi asztalra!

