Agrárium 1 órája

Integrációval újítható meg a kertészeti ágazat

A hatékony fejlődéshez és a kertészeti ágazat megújításához kikerülhetetlen az integráció. Ehhez pedig a pályázati lehetőségek hatékony kihasználása szükséges. Éppen ezért továbbra is fenntartjuk a kertészeti ágazat kiemelt támogatását, így a díszkertészek is számíthatnak fejlesztési forrásokra, amely részeként egy új, speciális támogatási forma is kialakításra kerül – jelentette be Nagy István agrárminiszter pénteken, Tapolcán, a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége Szakmai Napján.

Sonline.hu Sonline.hu

Fotó: Pelsoczy Csaba

A tárcavezető emlékeztetett, erre a KAP Stratégiai Terv biztosítja a keretet, amely az agrártámogatási rendszer alapjává vált. Ebben hozzávetőlegesen 1500 milliárd forintnyi forrás áll a következő években a gazdaságfejlesztési típusú támogatásokra, amelyek segítségével továbbra is fenntartható a kertészeti ágazat kiemelt támogatása. Hozzátette, így a díszkertészek is számíthatnak fejlesztési forrásokra. Nagy István kifejtette, a „Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása” és a „Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása” elnevezésű felhívások várhatóan már néhány héten belül megismerhetők lesznek, és a későbbiekben további pályázatok is megjelennek majd. Hangsúlyozta, új elemként jelenik meg a tervben a 40 százaléknál alacsonyabb mezőgazdasági vagy 50 százaléknál alacsonyabb erdőgazdálkodási árbevétellel rendelkező díszkertészeti kisvállalkozások támogatását célzó intézkedés. Mint mondta, ennek célja az ágazat azon szereplőinek megsegítése, akik elsősorban a helyi lakosság számára biztosítják az élhető, egészséges lakóhelyhez szükséges növényanyagot és a kapcsolódó szolgáltatásokat, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységekkel. A támogatási lehetőségek a dísznövény-kereskedelemhez vagy zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó tevékenységekre is kiterjednek. Így lehet majd pályázni épületek létrehozására, fejlesztésére, korszerűsítésére, valamint támogatásban részesülhet a dísznövény-kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, vagy éppen az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása is – fejtette ki a miniszter.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!