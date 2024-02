– Megható perceket éltem át, jó közösségünk van Somogyban – mondta a 76 éves Toronyi Zoltán kőröshegyi vendéglátós, aki 2023-ban hagyta abba a cégvezetést. – Vendéglátói és kereskedelmi képesítést is szereztem, évtizedeket töltöttem a pályán, ha most lennék fiatal, ismét ezt a szakmát választanám.

Toronyi Zoltán az egykori Somogy Megyei Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalatnál és a Mezőker-nél is dolgozott, 1982-ben szerződéssel kezdte üzemeltetni a volt kőröshegyi Áfész-kocsmát, a vendéglőt 1991-ben nyitották. Gulyás, húsleves, cigánypecsenye, pörkölt: ez is szerepelt az étlapon, alapvetően magyaros ételekre szakosodtak. Mutatja az idő múlását, hogy nagyjából 200 forintból bő 30 éve egy vendég könnyedén megebédelhetett. Szerinte a siker titka a finom, megfizethető árú ételek és italokon kívül a kedves kiszolgálás. Utóbbit különösen érdemes megszívlelniük a vendéglátósoknak, ugyanis az elégedetlen vendég rögtön távozik, ha egy étteremben nem azt kapja, amit várt.

Szintén Kisosz Emlékplakettel tüntették ki a balatonboglári Mester Lajost, aki 1938-ban született, a kaposvári édesipari technikumban végzett. Huzamos ideig dolgozott az Ady Endre utcai mezőgazdasági boltban és a Siófok-Karád Áfész után balatonboglári Áfésznál töltött éveket.

– Árubeszerzőként is dolgoztam a 70-es, 80-as években. Abban az időben komoly problémát jelentett az építőanyag-hiány – mondta. – A téglán, a betongerendán és a vaslemezen kívül cserépből is kevés mennyiség állt rendelkezésre, de azért amire szükség volt, hosszas utánjárással sikerült beszerezni. Erre bizonyság lehet az a rengeteg balatoni nyaraló, ami akkor épült.

Mester Lajos később tüzéptelepet nyitott, ami egy csapásra ismertté vált, a folyamatosan bővülő készletből siófoki, kaposvári és keszthelyi építkezők is vásároltak. A díjazott, aki több mint három évtizede tagja a Kisosznak, azt mondta: szeretni kell a szakmát, mert a nehéz időszakban ez ad erőt a folytatáshoz. A 86 éves balatonboglári Szabó József most is üzemelteti a vegyeskereskedését. A díjazott 1958-ban Fonyódon érettségizett, az Áfésznál közel 40 évet dolgozott, eladó és fejlesztési osztályvezető is volt. Hangsúlyozta: a boldoguláshoz erős szakmai alapokra és elkötelezettségre van szükség.

– Az ekétől a vetőgépig szinte mindent árultunk, amire az iparosoknak szükségük volt – mondta. – Később is arra törekedtem, hogy állandóan legyen abból a termékből, amit a vevő keres. Ha szükség volt rá, Kaposvárról, Pestről vagy Debrecenből rendeltem árut, úgy érzem, csak ezzel a hozzáállással lehet megtartani a vásárlókat. Pláne most, amikor ilyen éles a verseny.