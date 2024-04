A jutai természetfotós 60 munkája kapott helyet a tárlaton, amelyen a képek által hazánk ismert és kevésbé ismert helyei tekinthetők meg. Az alkotó egyedi perspektívával igyekszik bemutatni a számára érdekes tájakat. A fotós legújabb kiállítására több somogyi képet is beválogatott Barcstól egészen a Balatonig.

– Főként drónnal készült fotóimat hoztam el a mostani tárlatra, ahol a korábbiak mellett pár új fotóm is megtekinthető – mondta Kószó András. – Nem csak az ismertebb helyeket szeretem megörökíteni, hanem azokat is, amelyekről sokan nem is tudnak. Ilyen például a Gölle melletti Uzdpusztán található kis kápolna, de somogyvámosi téli táj is fotózásra ösztönzött. A Balaton és Budapest pedig szinte sosem maradhat ki a kiállításaim anyagából.

– A napfelkelték vagy a napnyugták mindig érdekesek, de egy ködös táj is inspiráló számomra. A Balaton erre tökéletes helyszín, hiszen a tó mindig más-más arcát mutatja. Nincs két egyforma pillanat – mesélte Kószó András, aki szereti a felhők játékát is lencsevégre kapni. – A budapesti kiállításon is látható egy olyan fotó, amely Balatonfenyvesen készült egy nagy eső után. A fekete égen kicsit átsüt a nap, s átsejlik az aranyhíd – mondta a természetfotós. Bárhol és bármikor láthat fényképre kívánkozó tájat. Számos fotója született úgy, hogy nem tervezte azt meg előre.

– Rohanó világunkban a fotókkal szeretném megmutatni, milyen érdekes tájak, természeti szépségek mellett megyünk el anélkül, hogy ismernénk a körülöttünk lévő környezetet. A természetfotós tárlata május 9-ig látható a Honvéd Kulturális Központban.



Fotó: K. T.