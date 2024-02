Jobban örülne a háromgyermekes heresznyei édesanya, Oszpet Barbara, ha állandóan lenne védőnő a faluban, azonban így is elégedett, hogy legalább hetente egy alkalommal van ellátás a településen. Az elmúlt években sok más szülővel együtt hozzászoktak ahhoz, hogy a gyermekkel kapcsolatos vizsgálatokat mindig csütörtökön végzik el a településen. Oszpet Barbara érdeklődésünkre elmondta, ha felmerül bármilyen kérdésük a többi napon, akkor csak telefonon tudják elérni a védőnőt, aki kilenc év alatt már a harmadik szakember.

– Mindegyik védőnővel megbíztunk egymásban, a váltásokkor azonban mindenkivel újra kellett építeni a kapcsolatot. Ez szerencsére könnyen sikerült, és a jelenlegivel is nagyon jó a viszonyunk – mondta a heresznyei édesanya.

Rengel László, Heresznye polgármestere is úgy látja, megfelelő a helyettesített védőnői szolgálat, ezt a családok visszajelzése is igazolja.

Porrogon sincsen állandó védőnő már több mint tíz éve. Az utolsó főállású negyven évig dolgozott a településen, de már régen nyugdíjba vonult. Madarász Zoltán polgármester lapunknak elmondta, egy évtized alatt több szakember is megfordult nálunk, ezért akkor lennének nyugodtak, ha lenne egy állandó védőnőjük.

– Régóta szorgalmazzuk, és az infrastruktúra is adott hozzá, de nem találunk szakembert – emelte ki a porrogi településvezető. – Hiány van a védőnőkből, ezért nem egyszerű találni. Az egyik környékbeli önkormányzat még támogatást is biztosított valakinek, hogy végezze el a képzést. De miután az illető megszerezte a képesítést, elhagyta a pályát – tette hozzá Madarász Zoltán.

Magyaratádon is csak helyettesítéssel dolgozik a védőnő. Takács János polgármester lapunknak elmondta, a szolgálat így is megfelelően működik, a családokat szerdán és pénteken fogadja a szakember.

Somogyban jelenleg 168 védőnői szolgálat működik

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) megkeresésünkre elmondta, Somogyban jelenleg 168 védőnői szolgálat működik, melyből 153 területi vagy vegyes, 15 pedig iskolavédőnői szolgálat. A NEAK adatai szerint Porrogon, Porrogszentkirályon, Porrogszentpálon, Somogybükkösdön, Somogyszentpálon, Patalomban, Magyaratádon, Csokonyavisontán, Rinyaújlakon, Istvándiban, Darányban, Patosfán, Ladon, Bélaváron, Heresznyén és Vízváron nincsen állandó védőnő, azonban mindegyik településen van ellátás. Villányi László, Darány polgármestere elmondta, a több mint 900 lelkes faluban, négy másik településsel közösen, kettő védőnői körzet is működik. Az egyikben betöltött az álláshely. A feladatokat egy darányi védőnő látja el már évek óta, a másik körzetben azonban régóta helyettesítéssel működik a szolgálat.