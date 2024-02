Szerdán újabb négy forinttal drágult a benzin ára, a gázolajé nem változik. Az elmúlt hetekben viszont folyamatosan emelkedett a dízel literje. Tóth Noémi, a kaposfői AVIA kút üzemeltetője lapunknak elmondta, érezhetően csökkent a forgalmuk. A múlt évihez képest 10–20 százalék közötti a visszaesés.

– Beszéltem más kutasokkal is, sok helyen panaszkodnak arra, hogy visszaesett a forgalom. Talán közrejátszik ebben az is, hogy a fuvarozók, akik külföldre is járnak, úgy tervezik meg a tankolásukat, hogy lehetőleg egyszer odakint is tele tudják tölteni a tartályt, mert jobban kijönnek anyagilag – tette hozzá Tóth Noémi.

A bel- és külföldi fuvarozással foglalkozó rinyaújlaki Gazda Trans Kft. ügyvezetője, Gazda Csaba megkeresésünkre elmondta, az üzemanyag- és az útdíjdrágulás miatt nehéz helyzetbe kerültek a fuvarozással foglalkozó vállalkozások, így ők is. Azonban a megnövekedett költségeiknek csak egy részét tudták áthárítani partnereikre.

Ötödével csökkent a benzinkutak forgalma



– Az lett volna elfogadható, ha 20–25 százalékkal emelünk a fuvardíjakon, ennek azonban csak a felét tudtuk érvényesíteni – emelte ki Gazda Csaba. – Tavaly októberben kezdtek el látványosabban növekedni a költségeink. Akkor a hazai útdíjak 17 és fél százalékkal drágultak. Ezt követte egy sokkal magasabb, 80 százalékos németországi útdíjemelés decemberben. Ezeket előre tudtuk, viszont nem érvényesítettük állandó megbízóink felé. Az év végi tarifaváltoztatást nem tartottuk szerencsésnek úgy, hogy tisztában voltunk egy még nem ismert januári díjemeléssel. Az év elején azonban tárgyaltunk a partnereinkkel és tudtunk módosítani a tarifán. Szerencsések vagyunk, hogy ezt meg tudtuk tenni, sok más fuvarozó cégnek nem sikerült – tette hozzá a Gazda Trans Kft. ügyvezetője.



Ritkább utak

Gazda Csaba arról is beszélt lapunknak, hogy aktívan jelenleg 25 kamionnal járják a hazai és az európai utakat. Főleg Németországba, Hollandiába, Belgiumba, Franciaországba és Svájcba vannak fuvarjaik. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt kevesebb a munkájuk, ezért jobban kell „vadászniuk” egy-egy megrendelésért – tette hozzá.





Talán megáll végre a drágulás

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az elmúlt hetek áremelkedése reakció volt a nemzetközi eseményekre. Gyengült a forint árfolyama a dollárhoz képest, és az olaj hordónkénti ára is meghaladta a 83 dollárt. Ennél feljebb azonban már várhatóan nem igazán mennek az árak. Nem kell arra számítani, hogy 15–20 forintot dráguljon a benzin és a gáz­olaj literje. Bujdos Eszter kiemelte, jelentős árcsökkenésre sem kell számítani, mert elindulnak a mezőgazdasági munkák.

Tóth Noémi, a kaposfői benzinkút vezetője szerint a jelenlegi árnál volt már drágább is – tavaly év elején – az üzemanyag. Akkor azonban nem csökkent olyan drasztikusan a forgalom, mint most – emelte ki.