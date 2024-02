– A közösségi közlekedésben az elmúlt évtizedek legjelentősebb szolgáltatási reformját hajtja végre az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), valamint a MÁV-VOLÁN-csoport, aminek köszönhetően március elsejétől teljesen megújul a korábbi, ma már sokak számára nehezen áttekinthető kedvezmény- és tarifarendszer – tájékoztatott szerdán a MÁV kommunikációs igazgatósága. – Az új tarifákkal és kedvezményekkel összességében mintegy 3,5-4 millió ember számára válik egyszerűbbé és a korábbinál olcsóbbá, egyes esetekben pedig ingyenessé az utazás, ami a magyar családok túlnyomó többsége számára jelent érdemi, havonta akár több tízezer forintos megtakarítást.

Az új tarifarendszerben elérhető kedvezményekkel és feltételekkel március 1-jétől kezdődik meg a jegyek és bérletek értékesítése a jegypénztárainknál, az automatáknál, illetve online az ELVIRÁ-ban és a MÁV appban. A mobilalkalmazást az új díjtermékekkel való utazás megtekintéséhez, azok megvásárlásához feltétlenül frissíteni kell március elseje után. A MÁV Zrt azt is közölte: a változásokat bemutató ujtarifa.hu weboldalunk egyik hangsúlyos eleme, hogy egyes – összehasonlítási példaként szolgáló – viszonylatokon mutatja meg azt, hogy a korábbi díjtermékekkel szemben az új kedvezmény- és díjkategóriák révén mennyivel kedvezőbb áron utazhatnak az ingázók, az alkalmilag vagy a családdal utazók.

– Ehhez hasonlóan ugyancsak grafikus felületen mutatjuk be, hogy az immár több mint 5 millió példányban elkelt vármegye- és országbérletek, valamint ezek új napijegy-változatai – a Vármegye24 és Magyarország24 jegyek – mely járattípusokon vehetők igénybe az egyes helyközi (MÁV, VOLÁNBUSZ, HÉV és GYSEV) és helyi (BKK, Zalaegerszeg, Esztergom) szolgáltatóknál – olvasható a tájékoztatóban. – A weboldalon felsoroljuk, hogy milyen feltétellel lehet igénybe venni az 50 százalékos kedvezményt, a kedvezményes vármegye- és országbérleteket, illetve kik és hol utazhatnak a jövőben díjmentesen.

Az új rendszerben nem lesz szükség többé bonyolult igazoló dokumentumokra, pecsételni való űrlapokra vagy - az életkort igazoló okmányon kívül – külön fényképes igazolványokra: minden 14 év alatti és 65 év feletti utasunk díjmentesen, minden 14 és 25 év közötti utasunk pedig félárú jegy igénybevételével utazhat. Ezzel a családok utazása nemcsak egyszerűbbé, de olcsóbbá is válik, mint korábban.

A bérlettel való utazás is egyszerűbb és áttekinthetőbb lesz, a jelenlegi 15 bérletkonstrukció helyett csupán kettő marad. Ez kedvez minden rendszeres utazónak, akár napi szinten használja a bérletét ingázásra, tehát munkába-, iskolába járásra vagy esetenként, a szabadidő eltöltéséhez, miközben hozzájárul az utazók nagyobb szabadságához a leggyorsabb eljutási mód rugalmas kiválasztásában is. A kedvezményes vármegye- és országbérletek változatlan feltételekkel vehetők igénybe továbbra is.

Március elsejétől ugyanakkor díjmentesen vehetik igénybe a helyközi közlekedést a fogyatékkal élők és tartós betegek, valamint kísérőik és az ellátottak utazási utalványával rendelkezők.

Azok a nagycsaládosok is díjmentességben részesülnek a jövőben, akik eddig igénybe vették a nagycsaládosok utazási kedvezményét.

A költségvetési szervek és intézmények dolgozóit, így például a közalkalmazottakat, a pedagógusokat, az egészségügyi dolgozókat, a tűzoltókat stb. korlátlan számú utazáshoz igénybe vehető, – mindössze regisztrációhoz kötött – 50%-os kedvezmény illeti meg. Az átmeneti időszakban, vagyis az első hónapokban a "pecsételős igazolás" felmutatásával élhetnek a minden utazásra járó kedvezménnyel, később pedig a digitális regisztrációt követően.