Aratják a nádat a Deseda somogyaszalói szakaszán. Nincs könnyű dolguk, csak a partról tudják vágni, mert a hártyaszerű jég nem bírja el a munkásokat. Elmondták: eddig három hektáron sikerült elvégezniük a munkát, sajnos a hó és a jég megfektette a nádat, így nehéz vágni a partról. Hathektárnyi terület a terv, eddig a felével végeztek. A nádat a parton összegyűjtik és ledarálják. Természetvédelmi szempontból fontos, hogy a desedai nád évről évre megújuljon, mert ezzel a víz minősége is javul. Javában zajlik a nádvágás a Kis-Balatonnál is. Ott a nádaratóknak március 15-ig be kell fejezniük a munkát. A Kis-Balatonnál évente a kétezer hektáros nádasnak átlagosan 6–7 százalékát aratják le.