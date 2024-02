Habár ősszel napvilágot látott a hír, hogy Balatonfőkajárra érkezhet a Moto GP versenysorozat, mert a Balaton Park Circuit pálya is bekerült a tartalék versenyhelyszínek közé, most világossá vált, hogy a törölt termasi verseny helyett sem kerül be a balatoni pálya új helyszínnek a versenynaptárba.