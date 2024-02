Néhány nappal ezelőtt döntöttek a Balatoni Kör bírái arról, melyik borászatok nedűi felelnek meg az ehhez szükséges kritériumoknak. Az ítészek emellett kiválasztották azokat a pincészetek is, akik méltók arra, hogy az eggyel magasabb kategóriát, a Balatonbort palackozhassák.

Kizárólag olaszrizlinggel lehet nevezni

Pach Gábor a Balatoni Kör elnöke lapunknak elmondta, úgynevezett origó-rendszerű vakkóstolón döntötték el, hogy melyik borászatok férnek bele a két kategóriába. – A borászkollégák nyolc évvel ezelőtt kitalálták, hogy a Balatonbornak milyen jegyeket kell tartalmazni, megegyeztek egy egységes borkészítési filozófiában és ehhez csináltak egy termékleírást – mondta Pach Gábor. – Mindig az origó (eredeti) borhoz viszonyítjuk a pincészetek termékeit és amelyik a legközelebb van ehhez, vagy origó minősítést kap, azt lehet Balatonborként palackozni. Ebbe és a Hegybor kategóriába – melynek a kritériumai valamelyest „lazábbak” – kizárólag olaszrizlinggel lehet nevezni – tette hozzá a Balatoni Kör elnöke.

Pach Gábor kiemelte, a Balatoni Kör saját márkás borát azért hozták létre, hogy minél több tóparti vendéglátó egységbe fogyasztani lehessen az olaszrizlinget, mely egy jó alap- és fröccsbor. A borospalackok és a címkék az északi és a déli oldalon is ugyanúgy néznek ki. Egyedül abban van eltérés, hogy melyik borászat termelte az üvegben lévő olaszrizlinget, ezt fel is tüntetik a palackon. A Balatoni Kör évente több alkalommal is szervez minősítő eseményt, a következőt majd tavasszal rendezik meg. Pach Gábor hozzátette, jelenleg több mint harmincan palackozhatnak Balatonbort és egytucatnyian Hegybort.