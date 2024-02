Olvasom, hogy egy floridai férfi megfogadta, hogy száz napon keresztül nyers csirkemellet eszik. Az egy hónapja tartó kihívás videófelvételein rág és nyel rezzenéstelen arccal, majd nyers tojással öblíti le. Hogy mi értelme van ennek, az nem derül ki. De az bosszantó, hogy a mutatványa pont ugyanolyan hírt ér a világhálón, mint az, hogy a napokban volt a gyermekrák elleni küzdelem világnapja.

Az egészséges szervezetben is kifejlődhet a daganat három hónap alatt

A gyerekekről mostanában sok szó esik, meg kell őket védeni, hangoztatják mindenfelől. De arra ritkábban hívják fel a figyelmet, hogy az ország gyermekonkológiai központjaiban jelenleg is daganatos gyermekekért küzdenek. Felnőtthöz méltó módon viselik a hosszú kórházi kezelések nehézségeit, miközben igazi gyerekekként mosolyognak, játszanak egy pár méteres steril boxban is – mutat rá a Gyermekonkológiai Hálózat. De az ő hangjuk talán gyengébb, mint az, amit a politika fel tud erősíteni.

Egy bírósági tárgyaláson hallottam, hogy egy balatoni buszmegállóban hagyott csecsemő, aki most három éves, kemoterápián esett át, mert májrákja van. Megdöbbentő, hogy ilyen fiatalon szembe kell néznie a legrettegettebb kórral. Nem ennek kapcsán, de a kaposvári kórház onkológiai vezetője hangsúlyozta, világszerte felfigyeltek arra, hogy egészségesen élő, sportos fiatalok szervezetében is akár három hónap alatt kifejődhet a daganatos megbetegedés. Nem tudják, miért, de gyanítják, hogy a környezeti ártalmak is szerepet játszhatnak benne. S a környezetünket magunk építjük fel.