2024. 02. 14. - Beiratkozási akció

Beiratkozási akcióval várjuk a párokat Valentin-nap alkalmából! Ha mindkét fél beiratkozik könyvtárunkba február 14-én, csak az egyikük tagságát kell kifizetni. Az akció egyéves és féléves beiratkozásra is vonatkozik.

2024. 02. 14 - 24. - Vakrandi egy könyvvel

Idén is játékra várjuk az olvasókat. A becsomagolt könyvekről csak otthon derül ki, mit sikerült kikölcsönözni. Az idei vakrandi különlegessége, hogy a "randizók" között egy kávéutalványt sorsolunk ki a kaposvári Café Frei jóvoltából.



2024. 02. 14. és 16. - Legyen online is biztonságban!

Az online jelenlét egyre meghatározóbb mindnyájunk életében. Sajnos ennek előnyei mellett számos hátránya is egyre nagyobb teret nyer.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy lehetünk az online térben is biztonságban, és hogyan védhetjük meg gyermekeinket a veszélyektől.

Csokonai utcai főépületünkben dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna r.alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője erről beszél az érdeklődőknek. Vitári László rendőr őrnagy a Petőfi Sándor Emlékkönyvtárban várja mindazokat, akik szeretnék megtudni, mit tehetnek annak érdekében, hogy saját és szeretteik adatai a digitális korban is biztonságban legyenek.

2024. 02. 22. - Kölcsönvett szabadság

A Kaposvári Polgári Casino következő rendezvényén a mesterséges intelligenciáról és lehetséges következményeiről tart előadást Dr. Magai István, kaposvári származású gépészmérnök.

2024. 02. 23. - Véradás a könyvtárban

Adj vért, és ments meg három életet! - szól a Magyar Vöröskereszt felhívása, melynek Somogy Megyei Szervezete 2024. február 23-án (pénteken) 12:00 és 15:30 között várja az önkéntes véradókat könyvtárunk földszinti előadótermében.

2024. 02. 28. - Élet a Szaharán túl

Az IMRO Alapítvány a vízre és az intelligens városokra, a fenntartható fejlődésre összpontosít. Projektjeik célja a globális fenntarthatóság előmozdítása. Legnagyobb törekvésük a zöld megoldások biztosítása, hogy ez által is megkönnyítsük a környezetvédelmi és humanitárius kihívások terheit olyan országokban, mint Benin és Szenegál. Musits Róbert az alapítvány elnöke az Afrikában végzett tevékenységükön keresztül mutatja be Benint és az ott élők mindennapi életét. Az előadáshoz kapcsolódó fotókiállítás 2024. február 17-től megtekinthető a könyvtár földszinti előadótermében.

2024. 02. 16. és 23. - A Meteor TTE beszámolói

Péntek délutánonként továbbra is a Meteor Természetjáró Turista Egyesület vendégei tartanak vetített képes beszámolókat a könyvtárban. Február 16-án Mohay Gábor az egyházmegye templomépítészetével ismerteti meg a hallgatóságot. Február 23-án Horváth Péter tart vetített képes élménybeszámolót az Alföldön tett kerékpártúrájáról.