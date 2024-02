Rendőrséggel tartanak közösen razziát a vadászok Tapsony és környékén.

– Volt, akit a vadkamera vett fel, volt, aki a tettenérés után elfutott az erdőbe – mondta Meiszterics János, a Tapsony és Vidéke Petőfi Vadásztársaság elnöke. Hozzátette: évről évre komoly gondot okoznak az illegális gyűjtők. – A feketepiacon 6–8 ezer forint az agancs kilója, a könnyű pénzszerzés motiválja a gyűjtőket – jegyezte meg Meiszterics János.

– Csak a jogosultsággal, engedéllyel rendelkezőknek szabad összeszedni a hullott agancsot, ennek megfelelően a gyűjtésére csak a tulajdonos, a helyileg illetékes vadásztársaság írásos engedélyével van lehetőség – mondta lapunknak Kemenszky Péter, az Országos Magyar Vadászkamara somogyi szervezetének titkára. Úgy vélte: az illegális gyűjtők évről évre nagyobb gondot okoznak a somogyi erdőkben.

A vadász is igazoltathat

– A könnyű pénzkereset lehetősége sokakat vonz, csakhogy a hullott agancs a vadgazdálkodók számára is értékes, hiszen sok információt hordoz: segítségükkel a bikák korát, fejlődését is nyomon tudjuk követni – mondta. – Az illegális agancsozók által hajtott, menekülő szarvascsapatok gyakran okoznak súlyos közúti baleseteket, de előfordul az is, hogy kerítéseken, szőlőkordonokon fennakadva pusztulnak el az állatok.

Kemenszky Péter hozzátette azt is, hogy a hivatásos vadásznak joga van ahhoz, hogy igazoltassa az illegális gyűjtőt, átvizsgálja autóját, s fel is tartóztathatja, míg a rendőrök kiérnek a helyszínre.

Több vadásztársaság is a rendőrökkel együtt ellenőrzi ebben az időszakban az erdőket. A tettenérések nyomán minden évben sok büntetőügy keletkezik Somogyban lopás vétsége, illetve orgazdaság miatt, amelyet vagy az illegális gyűjtők, vagy a felvásárlók ellen indít a nyomozóhatóság.

– A végrehajtási rendelet módosítása értelmében a hullott agancs vadgazdálkodási értéke ötezerről tízezer forintra emelkedett, ebben az esetben kisebb mennyiségű agancs eltulajdonítása is bűncselekmény kategóriába tartozik ma már – mondta.