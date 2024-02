A megállapodás alapján a munkáltató 2024. január 1-ig visszamenőlegesen 600 000 forintos alapbérig alanyi jogú, 17 százalékos béremelést hajt végre, amelynek összege nem lehet kevesebb 70 000 forintnál. 600 000 forint alapbér felett az alanyi jogú béremelés mértéke egységesen 102 000 forint. Ez autóbuszvezető tagjaink esetében a pótlékokkal együtt a 20%-os mértéket is meghaladja. Ezzel a „MÁV-VOLÁN” cégcsoportnál nő a lemagasabb mértékben idén a bér a köztulajdonban működő közszolgáltató szférában.

A felek megállapodtak abban is, hogy különös tekintettel a Volánbusz várható átalakítására és a bekövetkező integrációra, a bérek struktúráját és a kollektív szerződést is felülvizsgálják, a megállapodás pedig garantálja, hogy a rákövetkező két évben az inflációt is figyelembe véve nő a foglalkoztatottak keresete. Álláspontunk szerint a két, kiemelkedően sikeres munkabeszüntetés nélkül nem beszélhettünk volna ilyen bérajánlatról, így a szakszervezet a mértékek növekedését a saját sikereként könyveli el. Azt is bebizonyítottuk, hogy lehet Magyarországon a közlekedési szektorban is érdemi sztrájkot megvalósítani.

Megállapodás hiányában nem történt volna bérfejlesztés, ehhez ragaszkodott a munkáltatói és tulajdonosi oldal. Ezt is mérlegelnünk kellett – tájékoztatott Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet elnöke.