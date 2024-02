A diákok egy bemutatkozó TikTok-videóval nevezhettek, amelyet be is mutattak a versenynapon. Ezt követően kezdték el a versenyzők a feladatok megoldását.

– Tizedikestől tizenkettedikesig vannak versenyzőink, nekik digitális kompetenciához kapcsolódó feladatokat kell megoldaniuk, adatbázis- és táblázat­kezelést, szövegszerkesztést és egy kis programozás is a feladatok közé került – mondta Kovács Bernadett, a Kaposvári Campus egyetemi docense. Hozzátette: az idei verseny a második volt Kaposváron, de a MATE campusain összességében már a tizedik ilyen versenyt rendezték meg idén, Gyöngyösön, ahol szintén a tehetséges középiskolások mérték össze tudásukat. A gyerekek amellett, hogy délelőtt számot adtak tudásukról, délután megnézhették azt is, hogy a gyakorlatban hogyan lehet használni egy drónt, valamint robotikabemutató is színesítette a szerdai versenynapot.

Minden területet átsző az informatika

Vörös Péter, a campus főigazgatója elmondta: a nevezők száma bizonyítja, hogy nagy az érdeklődés az informatikai tudományterület iránt. – Ha csak intézményünk fő profilját nézzük, jelen van már az agráriumban a robotika, a digitalizáció és az űrtechnológia is – mondta. – Ugyanez igaz a gazdasági területre; adatvezérelt döntéshozatalról, integrált vállalatirányítási rendszerekről, big data elemzésről is beszélhetünk, de említhetjük azt is, hogy mindennapi életünk részévé válik lassan a mesterséges intelligencia. Ezek miatt indítottuk el Kaposváron a gazdasági informatikusképzést, amely a két terület kapcsolatára próbálja megtanítani a diákokat. Megemlítette a gépészmérnökképzést is, ahol több munkafolyamat során is kapcsolatba kerülhetnek a diákok az informatikával.