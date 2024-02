Legalábbis a MÁV-Volán-csoport friss adataiból erre következtetnek. Ugyanis a járataikon 2023-ban 837 millió utazás történt, s ez 118 millióval több mint 2022-ben.

– A MÁV-Start belföldi járatain 2023-ban csaknem 178 millió, a nemzetközi vonatokon közel 3,4 millió utazást mért a vasúttársaság, ezzel új rekordot ért el – közölte csütörtökön a MÁV Zrt. – A pandémia előtti utolsó két év 138-139 milliós belföldi utazásszámát is sikerült jelentősen felülmúlni az utóbbi esztendő szolgáltatásfejlesztéseivel és például a májustól bevezetett ország- és vármegyebérletek segítségével. Minden eddiginél több járatot állított forgalomba a MÁV-Start. Tavaly már 1,2 millió vonat közlekedett, 130 ezerrel növelték a járatok számát 2019-hez képest és 50 ezerrel 2020-hoz viszonyítva.

A Volánbusz helyi és helyközi járatait tavaly 585 millió alkalommal választották az utasok, ez 65 millió utazással múlta ­felül a 2022-es adatokat. Tanításai napokon csaknem 5500 busz, 42 500 helyközi és 12 600 helyi járat szolgálja ki az utasokat. Hazánk látványosságaihoz, illetve a tóparti pihenő- és strandolóhelyekre is egyre többen a közösségi közlekedést választják. Ezek elérését a menetrendi fejlesztésekkel segítik.

Budapest és a Balaton között, illetve annak térségében az utazásszám évek óta növekszik, a tó mellett működő Erzsébet-táborokba évről évre rengeteg gyermeket utaztatnak. Emellett a nagyobb távolságú osztály- és csoportos kirándulásoknál is a vasúti közlekedést helyezik előtérbe.