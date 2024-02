– Tíz saláta se fér bele egy ládába, olyan szép terebélyesek – mutatta Barabás Marianna, aki 2012 óta dolgozik a lengyeltóti önkormányzati kertben. Októberben már elvetették a salátát és dugványozták a hagymát, majd év elején társaival együtt kapálta, lazította talajt. – Jelenleg hét fóliánk van, a növények egymást váltják, lesz sóska, spenót, retek és később paprika, paradicsom is – mutatta büszkén az önkormányzati veteményes kertésze.

Egy tábla jelzi az út mentén, hogy milyen zöldséget mennyiért lehet náluk vásárolni. Minden nap kedvezményes áron kínálnak hagymát és salátát a lakosoknak, de sok átutazó is megáll náluk a friss portékákért.

Húsvétkor a legnagyobb a forgalom

– Ki vannak éhezve az emberek a zöldre – emelte ki Barabás Marianna. – Az újhagymával még vártam volna egy kicsit, hogy erősödhessen, de akkora a kereslet, hogy nem lehet, sőt jövő héten már sóskát is fogunk tudni adni.

Zsombok Lajos polgármester elmondta: öten dolgoznak jelenleg a kertben, március elsejétől azonban tizenkilencre nő a közmunkások száma, akik nem csak a kertben tevékenykednek, hanem a zöldterületeket is karbantartják. Bő tíz évvel ezelőtt jóval többen voltak. – Korábban huszonöt hektárnyi területen gazdálkodtunk százkilencven közmunkással – mondta. – Sajnos nem elég a támogatás, az önkormányzat veszi meg az üzemanyagot, vetőmagot, inkább, mint hogy bérbe adnánk pár forintért a területeket – tette hozzá Zsombok Lajos, aki büszke arra, hogy a közmunkások portékáinak évek óta nagy a keletje. – Húsvétkor a legnagyobb a forgalom a kertben, a Balatonról is érkeznek vásárlók, nem ritka, hogy már előre telefonon leadják a rendelésüket – jegyezte meg a polgármester.