– Ennél jobb időt nem is kívánhattunk volna, öröm látni, hogy ilyen sokan vagyunk – mondta Frányó Tamás. – A lányom ide jár lovagolni és mi nagyon készültünk a családi napra, ahol rengeteg program várta a vendégeket.

A kaposváriakon kívül szép számmal jöttek a környező településekről is. Martinka Bernadett kisfia már túl volt a lovagláson, nagy sikert aratott nyuszisimogatás és kora délelőtt újabb kalandra készültek. A fiatal édesanya szerint kiválóan érezték magukat, sok élményt és meglepetést tartogatott a rendezvény. Keszler Kornél – aki két kislányával kereste fel a családi napot – telitalálatnak tartotta, hogy hagyományőrző játékok is szerepeltek a programban. A patkódobálás mellett zsákban futásban is kipróbálhatták magukat a fiúk és lányok vagyis csupa olyan izgalmas dolgot, amire más alkalommal ritkán nyílna lehetőség. Azt mondta: jól tették, hogy eljöttek. Ha jövőre szintén megtartják a húsvéti családi napot, azon is részt szeretnének venni.