Az alábbiakban dr. Tahy Andrással, a Budai Egészségközpont szülész-nőgyógyász, gyermeknőgyógyász főorvosával beszélgettünk az endometriózisról.

„Sok hölgy szenved az úgynevezett fájdalmas menstruáció (dysmenorrhoea) nevű betegségben. Ilyenkor a havi vérzés alatt egy kórosan megvastagodott méhnyálkahártya válik le, melyből túl sok prosztaglandin szabadul fel görcsöket, ájulás-szerű rosszullétet, vérnyomásesést okozva. Ezek a tünetek az első napokban – amikor a legerősebb a menstruáció – a legintenzívebbek. Endometriózis esetén inkább később, a menstruáció vége felé jelentkezik a fájdalom, akár egyéb tünetekkel, például véres széklettel, vizelettel társulva. Így lehet megkülönböztetni a két betegséget. Ám bármelyik problémáról is legyen szó, nagyon fontos, hogy a nők tudják: a fájdalmas menstruáció sohasem normális! Mindkét említett betegség szövődményekkel járhat, a dysmenorrhoea például az endometriózis kialakulásában is szerepet játszhat. Éppen ezért ne várjunk – fájdalmas menstruáció esetén forduljunk orvoshoz, hogy minél hamarabb kiderüljön, mi okozza a panaszokat” – figyelmeztet dr. Tahy Andtás!

Mi pontosan az endometriózis?

Az endometriózis a méh nyálkahártyájának, belhártyájának eltévedt szigetei a szervezetben. Leggyakrabban a méh környékén – a petefészek, petevezeték – magában a méh mögötti térben alakulnak ki, a méh falában, de a beleken, hashártyán, bárhol megtapadhatnak, és ugyanúgy hat rájuk a hormonális ciklus, mint magára az összes többi endometriális sejtre, tehát a méh nyálkahártyájára.

A nyálkahártya minden ciklus végén leválik, ám endometriózis esetén nem tud hova kiürülni, mert nincs összeköttetésben a külvilággal, mint a méh belhártyája. A nyálkahártya levált szigeteiből és a vérből kialakul egy ciszta, amely a menstruáció vége felé a legnagyobb. A ciklus későbbi szakaszában, tehát a teljes hónap alatt a szervezet próbálja kivonni belőle a folyadékot, hogy csökkentse a méretét. Így alakul ki a csokoládécisztának nevezett elváltozás, amely a hosszú ciklusok után szurok-jellegű váladékká alakul.

Mi állhat az endometriózis kialakulásának hátterében?

Egyrészt van, akinél a fejlődés során elvándorolnak a méhnyálkahártya-sejtek, ezáltal már születéskor determinált a betegség, előbb-utóbb biztosan megjelenik. Másrészt a fájdalmas menstruáció esetén a hirtelen nagyon erős görcsök hozhatják létre a betegséget. (A betegek ilyen esetekben például nem képesek az ágyból felkelni, elvégezni a mindennapi teendőket, akár el is ájulhatnak a fájdalomtól.) Ilyenkor nem kipumpálja magából a nyálkahártyát a szervezet – ahogyan az egészséges nőknél –, hanem hirtelen összezárva a méhet, heves görcsöket okozva esetlegesen megfordíthatja a menstruáció irányát, a méh nyálkahártyája pedig bekerülhet a hasüregbe, és ott megtapadva endometriózist okozhat. Ezért nagyon fontos tudni, hogy a fájdalmas menstruáció egy betegség, amely nem múlik el magától, és szövődményként endometriózist is okozhat. Ezért figyelni kell rá, beszélni kell róla, kezelni kell!

Milyen tünetekkel járhat az endometriózis?

Azáltal, hogy az endometriózis a szervezetben több helyen is kialakulhat, különböző tünetei lehetnek. Általában a beleken kívülről tapad meg, ugyanakkor szép lassan átjuthat a bél falán is. Így, ha valaki ciklusosan, a menstruáció környékén véres székletet produkál, bél- vagy emésztés eredetű fájdalmai vannak, székletürítési problémával vagy véres széklettel küzd, az is utalhat endometriózisra.

A belső szerveknek nincs érzőideg ellátása, kevesebb fájdalomreceptor található bennük, így előfordulhat, hogy a betegség nem jár fájdalommal, így sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, ha hónapokon át sikertelenül próbálkoznak a kisbabával. A panaszok alapján megpróbálják megtalálni a problémát, majd következik a képalkotó diagnosztika és a terápia. A meddőség kivizsgálása során gyakran találunk rá okként az endometriózisra.

Jellemzően meddig várnak a szakorvos felkeresésével az endometriózisban szenvedők?

Van, aki minimális fájdalommal orvoshoz fordul, de akad olyan is, aki úgy éli le az életét, hogy nem látta orvos. Ezért nagyon fontos, hogy tudomásul vegyük: a fájdalmas menstruáció nem az élet természetes része! Igenis tenni kell ellene, ki kell vizsgálni! A gyógyszer nem megoldás! A korai fázisban, amikor még csak egy kis ciszta azonosítható, könnyebben operálható, könnyebben mulasztható el gyógyszeres kezeléssel a betegség, mint amikor már a hasüregben jelentős mennyiségű ciszta és endometriális sejt, szövet lelhető fel.

Hogyan diagnosztizálható és kezelhető a betegség?

Az éves rákszűrés során fontos lenne, hogy a kenetlevétel, azaz az onkocitológia mellett hüvelyi UH és tapintásos vizsgálat is történjen, ugyanis így korábban észrevehető a kismedencében lévő ciszta, vagy az endometriális szövet. Megfigyelték, hogy bizonyos tumormarkerek – amelyek a petefészektumorok előfordulására utalhatnak – egy kicsit emelkedettebb, némileg magasabb határ feletti értéket mutathatnak endometriózis esetén. Természetesen a képalkotó vizsgálatok, így az UH és MR közelebb visznek a diagnózishoz.

Az endometriotikus terápia nehézkes, komplex. Első lépésként minél hamarabb el kell távolítani az összes látható, sebészetileg műthető endometriotikus szövetet, utána meg kell szüntetni egy időre a ciklust, hogy a szervezet maga is meg tudjon szabadulni a megmaradt sejtektől. Minél kisebb, kevesebb a szöveti elváltozás, annál egyszerűbb a műtét és annál hatékonyabb a kezelés. Ez a kettős terápia – sebészet és utókezelés – tud együttesen valódi megoldást biztosítani.

A terhesség endometriózisban nehezített, ugyanakkor a betegség ilyenkor jól gyógyul, hisz a 9 hónap elegendő lehet arra, hogy a szervezet is leszámoljon a rossz helyen található sejtekkel, szövetekkel.

A legfontosabb üzenet az endometriózissal kapcsolatban, hogy törekedjünk rendszeres szűrésen való részvételre – ez a legfontosabb lépés, amit meg kell tennünk magunkért! Amíg kisebb a probléma, könnyeben operálható a betegség. Fontos, hogy a testi tünetek mellett a mentális egészségre is figyeljünk, ugyanis a folyamatos fájdalom komoly lelki megterhelést okoz, depresszióhoz vezethet, jelentősen rontva ezáltal a páciens életminőségén” – tette hozzá dr. Tahy András.