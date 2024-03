– Rengeteg a gyümölcs, most 2,5 kiló narancsot vettem, kora tavasszal érdemes feltölteni a vitaminkészletet – mondta Fodor István zselickisfaludi nyugdíjas. Kalmárné Tóth Mária szennai őstermelő krumplit, retket és tojást is árult, a medvehagymás krém 1200 forintba került.

Tárkányi György somogysárdi kistermelő standján a sóska és a spenót csomagja 400 forint volt, kisebb üveg reszelt tormát 800 forintért kínálta, a nagyobb, 300 grammos változat 1200 forint volt. A hűséges vásárlók ezúttal is útba ejtették a tejboltot, ahol a friss tehéntúrón és tejfölön kívül natúr sajtkrémet is beszerezhették már az ünnepekre. Megnyugtató, hogy akik most nem értek rá, azok jövő héten, Nagypénteken 6-tól 11 óriág vásárolhatnak a piacon.