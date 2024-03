Ezek közé tartozik a Macrophomina phaseolina is, amely a napraforgó és a szója hamuszürke szárkorhadását és hervadását is okozza. A fertőzés a talajban, vagy fertőzött növényi maradványokon áttelelő gombaképletekből indul ki, amelyek először a gyökereket támadják. A gomba közvetlenül hatol be a növénybe. A fertőzés szikleveles kortól kezdve bármelyik növekedési fázisban bekövetkezhet.