A csokorba szedett tavaszi növény mellett zsenge retket és újhagymát is kínáltak a termelők. Nőnap alkalmából a férfi kereskedők virággal is kedveskedtek a hölgyeknek.

– Engedje meg, hogy köszöntsem ezen a szép napon – nyújtotta át a gerberát Korpics Tibor a vásárlójának, aki fél kiló darált lapockát és némi dagadót vett. Minden hölgyet egy szál virággal köszöntött a piaci húsboltos. – Elvétve már keresik a sonkát húsvétra, de leginkább a hétvégi bevásárláshoz vásárolnak, jól fogy a hurka és a kolbász – mondta el a kereskedő.

A csarnok asztalain vázákban nárciszcsokor, tulipán bólogatott mindenütt.

– A tulipán a sláger, azt vitték a legtöbben, de a cserepes jácint, primula is népszerű volt – mondta el az egyik kereskedő. Nemcsak a virágok, hanem a medvehagyma is csokrokban illatozott. Szili Dezső a barkák között kínálta zacskóban és összekötve is a tavaszi növényt.